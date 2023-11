l Museo Nazionale di Ravenna offre, a partire dal 30 novembre fino al mese di marzo, un ricco calendario di appuntamenti alla scoperta delle collezioni e della storia del museo e della città di Ravenna.

Le iniziative, realizzate grazie ai servizi educativi del museo e con il coinvolgimento di ospiti ed esperti, sono proposte nelle giornate del giovedì e del venerdì grazie a due filoni narrativi: Ravenna. Il Medioevo nascosto. Piccoli approfondimenti sulla città medievale e All’ora del tè. Sorseggiando il museo una collezione alla volta.

“Il Museo Nazionale di Ravenna è il più grande ed eterogeno della Romagna”, commenta la direttrice Serena Ciliani, “per quanto si possa conoscere, sono sicura che riusciremo a sorprendere i nostri visitatori con reperti ed opere che non hanno ancora notato, racconti inediti e nuove suggestioni. Il ciclo dedicato al Medioevo vuole poi essere un momento di riscoperta di un periodo storico poco valutato negli studi ravennati, prevalentemente assorbiti dall’incredibile ricchezza della città tardo-antica. Nei due casi, si tratta di cicli concepiti in risposta a sollecitazioni dei nostri ‘abbonati’, per i quali sempre più il museo diventa luogo di aggregazione e di condivisione dei saperi”.

Di seguito il calendario delle iniziative:

Ravenna. Il Medioevo nascosto

Piccoli approfondimenti sulla città medievale

ore 17.30, sala conferenze 1° piano

Giovedì 30 novembre

Ravenna senza Medioevo? La costruzione dell’identità civica e i Secoli di Mezzo

Paola Novara

Giovedì 7 dicembre

Giotto a Ravenna

Alessandro Volpe

Giovedì 21 dicembre

L’ultima veste di Rinaldo. Un prezioso corredo liturgico dei secoli XIII-XIV

Maria Cristina Carile, Elisa Tosi Brandi

Giovedì 11 gennaio 2024

Ravennates lucensium: le monete medievali di Ravenna tra impero e arcivescovo

Marco Bazzini

All’ora del tè. Sorseggiando il museo una collezione alla volta.

ore 17.00 ingresso Museo

Al termine della visita guidata sarà offerta a chi lo desidera la possibilità di fermarsi a chiacchierare con un tè caldo tra le mani.

Venerdì 1 dicembre

Serena Ciliani. Le architetture del monastero

Venerdì 15 dicembre

Ilaria Lugaresi. L’antica farmacia e i vasi delle erbe

Venerdì 29 dicembre

Silvia Srebernic. La Sala degli Avori

Venerdì 12 gennaio

Monica Sandrolini. Gli affreschi da Santa Chiara

Venerdì 26 gennaio

Roberta Nanni. Le icone mariane cretesi-veneziane

Venerdì 9 febbraio

Nicola Leoni. Necropoli del territorio

Venerdì 23 febbraio

Elisa Emaldi. L’oploteca

Venerdì 8 marzo

Maria Vittoria Misuraca. Le donne del Museo

Venerdì 22 marzo

Paola Novara. Il lapidario del II chiostro

ORARI DI APERTURA DEL MUSEO:

Dal martedì al venerdì > 8.30 – 19.30

sabato > 8.30 – 14 | fino al 16/12 il sabato pomeriggio chiusura ore 17

domenica > 8.30 – 14 > ad esclusione della prima domenica del mese > 8.30 – 19.30

Lunedì chiuso

BIGLIETTI:

Le iniziative sono incluse nel biglietto di ingresso al museo, gratuite per tutti gli abbonati*

Biglietto intero € 6

Biglietto agevolato € 2

Biglietto cumulativo valido per l’accesso a: Museo Nazionale. Basilica di Sant’Apollinare in Classe, Mausoleo di Teodorico > € 10

Previste gratuità di legge

*L’abbonamento al Museo, in vendita presso il bookshop al costo di 10 euro, concede per 12 mesi l’accesso gratuito, negli orari di apertura, alle collezioni museali e agli eventi organizzati dal Museo stesso.

Ai titoli di accesso si aggiunge, fino al 15/12, l’euro di solidarietà post alluvione 2023.