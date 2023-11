Mortale sulla circonvallazione a Faenza, perde la vita noto medico lughese

Gravissimo incidente nella giornata di oggi, martedì 14 novembre, a Faenza. Poco dopo le 12.30 in via Elio Assirelli, la circonvallazione della città, due auto si sono scontrate frontalmente per cause in via di accertamento. L’impatto violento ha sbalzato la Volkswagen fuori carreggiata, mentre la Land Rover si è bloccata al centro della strada. Sul posto immediati i soccorsi del 118 con due ambulanze e l’elisoccorso. L’uomo a bordo del SUV, classe 1969, è stato trasportato d’urgenza, dopo essere stato stabilizzato sul posto, al Bufalini di Cesena, per il Dottore Gaetano Paolo Caprio, gastroenterologo dell’ospedale di Faenza, residente a Lugo che era a bordo della Voskswagen, non c’è stato nulla da fare, l’uomo, classe 1947 è morto sul colpo. Sulla dinamica dell’incidente con l’ausilio della telecamera posizionata nella rotonda delle steli di Ivo Sassi, stanno lavorando gli agenti della polizia dell’URF. Da una prima verifica pare che la Land Rover abbia invaso la corsia opposta provocando il frontale. Sul posto anche i carabinieri e, naturalmente i vigili del fuoco.