Prende il via sabato 25 novembre l’ampio programma di iniziative previsto a Bagnacavallo e nelle frazioni in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Alle 11, in piazza Tre Martiri a Villanova, verrà realizzata un’installazione temporanea ad alto impatto emotivo dal titolo “In piedi, signori, davanti a una donna!”: verranno piantati oltre 300 papaveri, fiore della memoria, realizzati all’uncinetto dal gruppo di volontarie Filifiori per ricordare tutte le donne vittime di femminicidio.

Alle 16.30, davanti al centro civico di Glorie, ci saranno letture e riflessioni a cura del gruppo Una panchina per Elisa dal titolo “Un faro nelle notti buie”.

Alle 17, al centro civico di Masiera, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica e artistica “Meravigliosa creatura” di Graziella Amadori e Geri Bacchilega, a cura delle associazioni L’Olmo e Anpi.

Alle 20, in piazza della Libertà a Bagnacavallo, prenderà il via la consueta “Camminata in rosso”. Per le vie del centro storico contro la violenza sulle donne, iniziativa promossa dal coordinamento degli assessorati alle Pari Opportunità, in contemporanea nei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna. L’evento è in collaborazione con: associazione musicale Doremi, Anpi Bagnacavallo, Aido, Arci, Auser, Avis, Cgil e Spi-Cgil, Villanordic, Demetra Donne in aiuto. Durante la camminata verranno distribuite le rose realizzate nel laboratorio “il filo rosso” a cura di Spi-Cgil, Auser e Villanordic.

In caso di maltempo l’evento si terrà in misura ridotta sotto il portico del Comune.

Durante la mattinata, dalle 8.30 alle 12.30, sempre in piazza della Libertà a Bagnacavallo sarà presente il banchetto informativo del progetto non stop contro la violenza sulle donne MAI+ a cura di Cittadino Attivo.

Si proseguirà poi domenica 26 novembre alle 17.30 alla chiesa di San Girolamo di Bagnacavallo con la visione del filmato “Amarti” a cura delle associazioni Cif, Fulgur e Lions Club, con la collaborazione di BiArt.

Mercoledì 29 novembre alle 21 è prevista la visione del film “Herself – la vita che verrà”, a cura delle associazioni Demetra donne in aiuto e Fuori Quadro presso la Sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo.

Giovedì 30 novembre Fulgur Pallavolo e Spi-Cgil proporranno alle 20 al Palazzetto dello sport di Bagnacavallo la partita contro la violenza sulle donne.

Più tardi, alle 20.30, al centro civico di Masiera si terrà la presentazione di un corso di difesa rivolto alle donne, a cura del Centro Donne Sicure e dell’associazione L’Olmo.

Per l’occasione, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 novembre, il balcone del municipio sarà illuminato di rosso.

Una bibliografia sul tema verrà proposta dalla Biblioteca comunale “Taroni”.

Il calendario è curato dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune assieme alle associazioni del territorio nell’ambito del coordinamento degli assessorati alle Pari Opportunità dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna.

Informazioni:

0545 280864

cultura@comune.bagnacavallo.ra.it

www.comune.bagnacavallo.ra.it