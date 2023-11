“Il Sindaco Massimo Isola era a conoscenza delle dimissioni di Milena Barzaglia fin da marzo. Nonostante siano passati oltre quaranta giorni dalla concretizzazione delle dimissioni, il nuovo assessore al Bilancio non è ancora stato annunciato.” Andrea Liverani, Consigliere Comunale della Lega, esprime preoccupazione, definendo “inammissibile la vacanza prolungata di un ruolo così cruciale, soprattutto in un periodo di necessarie politiche per affrontare l’emergenza alluvionale. Ho sempre definito questa Giunta come la peggiore che io ricordi, è chiaro che vi siano problematiche interne irrisolte considerato che si parla di un cambiamento anche all’Assessorato del turismo. In un momento come questo servirebbe continuità e attenzione, ma mi pare la giunta sia troppo distratta dai precari equilibri interni” Anche Cristina Alpi, collega consigliere comunale, sottolinea l’urgenza di un’azione immediata “l’aumento della tari di oltre il 10% nell’ultimo anno aggrava la crisi delle attività post-alluvione e post-COVID. Serve un assessore al Bilancio al più presto, che abbia come obiettivo il supporto alle attività e famiglie in crisi.”