A seguito dell’evoluzione meteo in Provincia il Centro Coordinamento Soccorsi costituito in Prefettura sta costantemente ed attentamente monitorando le criticità connesse ai fenomeni in atto.

In particolare sono oggetto di specifica attenzione due frane verificatesi nel territorio di Brisighella, una in località Fognano e l’altra lungo la SP49 Bicocca, che è attualmente interrotta dal materiale franoso.

Per quanto invece riguarda la situazione idrica dei fiumi della Provincia si segnala che il Sillaro in piena ha rotto gli argini al confine tra Massa Lombarda, Conselice ed Imola. Evacuati residenti di due case interessate dallo straripamento delle acque.

Ancora, presso Riolo Terme si è verificato un rigurgito di acqua da un canale di scolo che ha interessato alcuni box auto.

Il Centro Coordinamento Soccorsi, costantemente attivo dalle ore 13.00 fino a cessata emergenza, sta altresì seguendo l’evoluzione della situazione idrometrica del fiume Lamone nella confluenza con il Fiume Marzeno presso Faenza.

Il Sindaco di Faenza ha rappresentato, anche alla luce delle indicazioni del CCS, che informerà la popolazione residente nelle zone interessate dagli eventi di ingressione delle necessarie misure da porre in atto per la salvaguardia dell’incolumità personale, come previsto dalla pianificazione comunale e l’eventuale adozione di provvedimenti di evacuazione per la messa in sicurezza della popolazione.

Si rinnova l’invito alla popolazione di evitare spostamenti non strettamente indispensabili.