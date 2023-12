Mondiali 2024: la Nazionale di Calcio a 5 al PalaCattani per la sfida decisiva contro la Spagna

La Nazionale di Calcio a 5 torna a Faenza, al PalaCattani per disputare una partita decisiva in vista dei Mondiali del 2024 in Uzbekistan. L’avversaria sarà la Spagna, già qualificata come prima del girone. All’andata s’imposero gli iberici per 1-0. Per gli Azzurri la vittoria è fondamentale per puntare ai playoff di qualificazione a cui accedono le 4 migliori seconde dei 5 gironi europei. Al momento l’Italia si gioca l’accesso con i Paesi Bassi, le due squadre separate da un solo punto (Ucraina 10, Croazia e Finlandia 9, Italia 7, Paesi Bassi 6). Prima di tutto però bisognerà arrivare secondi nel girone. La nazionale è al momento a pari punti con la Slovenia. La vittoria contro la Spagna manca dal 2005 e la formazione guidata da Bellarte arriva da una sconfitta per 4-2 proprio a Lubiana.

IL CALENDARIO DEL GRUPPO D



1ª giornata: Repubblica Ceca-Spagna 0-3; Italia-Slovenia 3-1

2ª giornata: Spagna-Italia 1-0; Slovenia-Repubblica Ceca 2-1

3ª giornata: Italia-Repubblica Ceca 6-5; Slovenia-Spagna 1-1

4ª giornata: Spagna-Slovenia 4-0; Repubblica Ceca-Italia 3-3

5ª giornata Spagna-Repubblica Ceca 7-1; Slovenia-Italia 4-2

6ª giornata, 20/12: Italia-Spagna, ore 18.30; Repubblica Ceca-Slovenia, ore 18.30

Classifica



Spagna 13 (d.r. +14), Italia 7 (d.r. +0), Slovenia 7 (d.r. -3), Repubblica Ceca 1 (d.r. -11)*

*fra parentesi la differenza reti