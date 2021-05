Per lavori di manutenzione al manto stradale, i giorni 3 e 4 maggio 2021 dalle ore 08.30 alle ore 20.00 subiranno delle modifiche alla viabilità le seguenti strade:

rotatoria via Forlivese/Carchidio/De Gasperi: restringimento della carreggiata e rallentamenti della circolazione veicolare;

via Forlivese tra il civico 14 e l’intersezione con via della Malta: senso unico alternato e divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli su entrambi i lati della carreggiata;

via Forlivese tra il civico 13 e il civico 17: restringimento della carreggiata e divieto di transito nella corsia di marcia con direzione Forlì, divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli;

via Forlivese in prossimità e in corrispondenza del civico 27: senso unico alternato e divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli su entrambi i lati della carreggiata;

Il giorno 04 maggio dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e il giorno 05 maggio 2021 dalle ore 08.30 alle ore 13.00 o, in caso di complicazione lavori, fino alle ore 18.00 sarà interessata via Giovanni da Oriolo, dall’intersezione con corso Mazzini all’intersezione con via Cenni, con divieto di transito per tutti i veicoli nella corsia con direzione di marcia Ravenna – Firenze; per i veicoli circolanti in corso Mazzini in entrambi i sensi all’intersezione con via Giovanni da Oriolo obbligo di proseguire dritto.