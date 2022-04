In occasione di una cerimonia di inaugurazione in programma alla scuola primaria Pirazzini di Faenza sono state disposte alcune modifiche alla viabilità. Martedì 5 aprile, dalle 15 alle 17.30, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. Dalle 16 alle 17.30, è inoltre istituito il divieto di transito per tutti i veicoli. I veicoli lasciati in sosta saranno rimossi e trasportati nel deposito dove potranno essere restituiti dietro pagamento delle spese di rimozione e custodia.