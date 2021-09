La dislocazione delle abitazioni purtroppo si presta a questo tipo di eventi data la vicinanza dei campi che nei periodi dell’anno in cui le colture sono alte, per esempio mais, i malintenzionati sono favoriti nell’usare questi come via di accesso alle abitazioni, e la mancanza di illuminazione adeguata completa il contesto a loro favorevole.

Se a questo aggiungiamo che i vicini presidi delle forze dell’ordine sono in altro comune, a personale ridotto o con presidio solo diurno va da se che i tempi di intervento non possono essere sempre così rapidi da presidi così piccoli o di un altro comune con pattuglie spesso impegnate in atri interventi.

Sicuramente bisognerebbe illuminare adeguatamente queste zone e prevedere da parte dell’amministrazione comunale collaborazione diretta anche con la vigilanza privata per un pattugliamento adeguato.