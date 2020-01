Ministra De Micheli alla Compagnia Portuale: “Il porto si distingui per la qualità della vita dei lavoratori”

Il porto di Ravenna deve essere un punto di riferimento per l’Europa. Così si può sintetizzare la visita del Ministro alle Infrastrutture e trasporti Paola De Micheli a Ravenna. La ministra ha incontrato tutte le realtà orbitanti attorno allo scalo bizantino, dall’Autorità Portuale fino alla Compagnia Portuale. Oltre ad annunciare uno stanziamento di 9 milioni e 400 mila euro per le strade della provincia di Ravenna, De Micheli ha incontrato Anas e Ferrovie per accelerare la realizzazione dei due scali merci e della viabilità che dovranno migliorare i collegamenti del porto. A chiudere la giornata l’incontro appunto con la Compagnia Portuale, ovvero con chi ogni giorno vive e lavora attorno al porto e sarà coinvolto in prima persona con l’ammodernamento dell’intero sistema