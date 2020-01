La Protezione Civile nei giorni scorsi è tornata ad intervenire all’azienda faentina Lotras System, vittima nell’estate scorsa del terribile incendio che ha distrutto l’intero stabilimento in via Deruta.

Il coordinamento provinciale della Protezione Civile ha operato per il recupero delle motopompe e relativi tubi necessari durante l’incendio per far defluire le acque di spegnimento in apposite canalizzazioni.