Domenica 17 novembre il Mercato Coperto Contadino di Campagna Amica Ravenna compie 1 anno.

Per tutta la mattinata, dalle ore 10 alle 14, il Mercato di piazza dei Carabinieri (all’angolo tra via Bovini e via Canalazzo, a due passi dal centro di Ravenna) sarà aperto per consentire ai consumatori, turisti e cittadini di fare una vera spesa sana, buona e locale.

Dalle 10.15, inoltre, si scoprirà come realizzare una genuina ricetta di stagione grazie allo show cooking che avrà come protagonisti l’Agrichef Stefano Gardi dell’Agriturismo Tenuta Nasano di Riolo Terme e la food blogger Annalisa Calandrini di Amarsi Cucinando Sano, fresca ospite del programma Rai La Prova del Cuoco e madrina del Wellness Food Festival di Cesena.

Non mancheranno poi agrilaboratori, in particolare il tutor del baby orto e truccabimbi dedicati ai più piccoli.

E dalle 11, Officina della Musica Ravenna proporrà un concerto acustico che farà da colonna sonora al taglio della torta con brindisi e agri-aperitivo per tutti.