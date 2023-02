Venerdì 17 febbraio alle 10, presso la Sala del Carmine, la sezione Anpi “Giuseppe Baffè” di Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno inaugura, alla presenza delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Francesco d’Este, la mostra documentaria sulle leggi razziali del 1936 e 1938. A seguire la proiezione del documentario “La vita breve di Anna Frank”. La mostra resterà visitabile fino al 5 marzo.

La mostra ha come tema l’approvazione delle leggi razziali da parte del governo Mussolini e la nascita la diffusione della rivista “La difesa della razza” in cui vengono propagate idee razziste oltre che verso gli ebrei anche nei confronti di neri, zingari, latino-americani ecc. Vengono evidenziate le conseguenze, le proibizioni e la restrizione delle libertà individuali soprattutto per gli ebrei. Infine è sottolineato l’Olocausto italiano: gli ebrei italiani mandati nei campi di concentramento tedeschi con l’aiuto dei fascisti.

Il Sindaco Daniele Bassi – nonchè Presidente del Comitato unitario permanente antifascista a difesa delle istituzioni democratiche e repubblicane, dichiara: “Massa Lombarda celebra la giornata della memoria non solo il 27 gennaio, ma grazie al Comitato Unitario Antifascista, ad ANPI, Istituto Comprensivo e all’insieme del mondo associativo e politico che ne sostiene le iniziative, produce momenti di riflessione durante tutto l’anno per mantenere alta l’attenzione affinché la memoria non si affievolisca.

Le leggi razziali hanno rappresentato una pagina vergognosa dell’Italia; va ricordato che il governo fascista iniziò con l’esclusione degli ebrei dalle scuole.

Oggi dobbiamo preservare i luoghi di crescita e formazione culturale, baluardo contro la barbarie perché la storia non si ripeta.”

La mostra, allestita presso la Sala del Carmine, sarà aperta ai seguenti orari da venerdì 17 febbraio a domenica 5 marzo: Venerdì 10-12 / Sabato e Domenica 10-12 / 15-18