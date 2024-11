Giovedì 14 novembre si celebra la Giornata Mondiale del Diabete e il Comune di Massa Lombarda illumina di colore blu la Torre dell’Orologio di Piazza Matteotti con l’intenzione di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa patologia in continua crescita. L’iniziativa è promossa da FAND Associazione Italiana Diabetici.

Si tratta di una giornata speciale dedicata alla sensibilizzazione sulla malattia, che è stata istituita nel 1991. Questa data è significativa anche perché coincide con il compleanno di Frederick Banting, uno dei ricercatori che ha contribuito a rendere il diabete una malattia non più fatale grazie alla scoperta dell’insulina, meritandosi per questo il premio Nobel.

Con oltre 4 milioni di italiani affetti da diabete diagnosticati e circa 1 milione che ancora non sanno di averlo, tra cui oltre 20.000 bambini, è essenziale promuovere la conoscenza e la consapevolezza.

Esistono due tipi di diabete: il diabete tipo 1 che colpisce bambini, adolescenti e persone di giovane età. In questo caso, il sistema immunitario (lo stesso che ci difende dalle infezioni e dai tumori) attacca le cellule del pancreas che producono insulina, come se pensasse che fossero un nemico, e le distrugge tutte. Mancano così le chiavi magiche di produzione propria ed è necessario prenderle dall’esterno (iniezioni di insulina). Mentre il diabete tipo 2 colpisce soprattutto gli adulti di età media o avanzata. In questo caso il corpo è meno sensibile all’insulina e questa non viene prodotta in quantità sufficiente dal pancreas. Di chiavi magiche ce ne sono meno di quelle che servono e le serrature delle case (le cellule) sono difettate. A questo difetto contribuiscono un’alimentazione sbagliata e poco movimento.