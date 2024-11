Il 22 e 23 novembre 2024 Faenza ospiterà la terza edizione dei Digital Days, due giornate interamente dedicate all’esplorazione della cultura digitale attraverso incontri e laboratori per conoscere da vicino le sfide e le opportunità dell’era digitale. L’evento è organizzato dall’Unione della Romagna Faentina nell’ambito dei Laboratori Urbani Digitali, una delle iniziative dell’Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS) dell’Unione della Romagna Faentina.

Nonostante la progressiva digitalizzazione, moltissimi ambiti della vita quotidiana e l’uso sempre più frequente dell’intelligenza artificiale, la creatività, il problem solving, l’adattabilità tipica del pensiero umano restano ancora insostituibili.

L’uso consapevole della tecnologia è centrale in questa edizione dei Digital Days, che vedrà approfondimenti sulle potenzialità dei big data e delle nuove tecnologie per una società più equa, inclusiva ed accessibile, sull’economia nell’era del digitale, sulle nuove opportunità lavorative che si aprono grazie al digitale. Esperte ed esperti condurranno i partecipanti attraverso laboratori, workshop, conferenze e incontri per indagare e comprendere il complesso mondo della cultura digitale con un approccio innovativo e accessibile, ed offrire un’immersione completa nelle sfide e nelle opportunità del presente tecnologico.

I Digital Days 2024 si terranno a Faventia Sales, in Via San Giovanni Bosco 1, a Faenza. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Il programma completo sarà disponibile a breve sul sito dell’Unione Romagna Faentina, nella sezione “Eventi” (https://www.romagnafaentina.it/vivere-il-comune/eventi/eventi-sociali/digital-days-2024). L’iniziativa è finanziata da Programma Operativo FESR 2021-2027, nell’ambito del progetto ATUSS approvato dalla Regione Emilia-Romagna con le Delibere di Giunta n. 648 e n. 825 del 2023. L’evento è svolto in parternariato con After Festival – Ecosistemi digitali e vede la collaborazione di Università di Bologna e Ser.In.Ar.