Marcia della Pace a Ravenna e a Faenza contro la guerra e per il diritto ad un lavoro sicuro

Una marcia della pace per concludere il 2022 e per inaugurare il 2023. Le comunità religiose di Ravenna e Faenza sono tornate ad organizzare la Marcia della Pace, quest’anno focalizzata in particolare sul conflitto ucraino, ma anche, come ricordato da Papa Francesco nel suo messaggio per la Giornata della pace, sul lavoro, ritenuto indispensabile per costruire e preservare la pace, soprattutto in una società dove pandemia e aumenti dei prezzi hanno portato alla chiusura di molte attività. Il lavoro, continua il Papa, è un luogo dove si impara a dare un proprio contributo per un mondo più vivibile e bello. Un lavoro che però deve essere sicuro. 790 i morti nei primi mesi del 2022 in Italia.