Per lavori di manutenzione alla rete gas della città sono previste alcune modifiche alla viabilità nel comune di Faenza. Dalle ore 8.30 di giovedì 16 novembre alle 18 di venerdì 1 dicembre, o comunque fino al termine dell’intervento, nel tratto di viale Marconi compreso tra via Monti e via Giuliano da Maiano, verrà istituito il senso unico di marcia dal centro verso le Bocche dei Canali e divieto di sosta con rimozione forzata. Negli incroci di viale Marconi/via da Maiano e viale Marconi/via Monti sarà consentito il transito.

Personale addetto garantirà l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori.