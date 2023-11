Circonvallazione. Italia Viva torna a chiedere di mettere in sicurezza la strada: “S’installi lo spartitraffico”

La circonvallazione di Faenza è una strada pericolosa. Purtroppo è tornato a dimostrarlo l’ennesimo incidente stradale che questa volta è costato la vita di una persona. Torna, come naturale che sia, a scaturire in città il dibattito legato allo spartitraffico al centro della carreggiata, installazione che doveva completare il progetto di messa in sicurezza avviato dalla seconda giunta Malpezzi. Per diversi motivi, oggi la circonvallazione è ancora con i due sensi di marcia comunicanti. La questione è ovviamente dibattuta anche dalle forze politiche di maggioranza e di opposizione. Area Liberale al prossimo consiglio comunale presenterà una mozione. Italia Viva chiede la messa in sicurezza.