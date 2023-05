Prenderà il via, a partire dal 16 maggio, per quattro appuntamenti imperdibili, l’iniziativa “Maggio in musica al Museo” che attraverso i concerti con i gruppi da camera dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini accoglierà i visitatori presso il Museo Nazionale di Ravenna.

“Sono lieta di ospitare al museo una rassegna musicale organizzata dall’Orchestra Luigi Cherubini, realtà giovane e composita, commenta la direttrice del museo Letizia Lodi. Sono convinta che nella varietà delle raccolte del Museo devono sempre trovare spazio i linguaggi universali dell’arte e della musica attraverso le generazioni aperte alla ricerca e al futuro”.

L’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, fondata da Riccardo Muti nel 2004, che divide la propria sede tra le città di Piacenza e Ravenna, è formata da giovani strumentisti tutti sotto i trent’anni e provenienti da ogni regione italiana.

“In questi anni l’Orchestra si è cimentata con un repertorio che spazia dal Barocco al Novecento alternando ai concerti in moltissime città italiane importanti tournée in Europa e nel mondo. È un’occasione davvero importante per i nostri visitatori poter fruire di questi concerti, di altissima levatura e ad un prezzo accessibile, in una cornice ricca come quella del museo, conclude la direttrice Letizia Lodi”.

Di seguito il calendario degli eventi:

Martedì 16 maggio 2023 ore 17

Ravenna, Museo Nazionale – Refettorio

DECIMINO OTTONI

musiche di Cosimo Iacoviello, Pëtr Il’ič Čajkovskij, John Williams,

Chris Hazell, Hoagy Carmichael, Nino Rota-Nicola Piovani, Robert Gilbert

Martedì 23 maggio 2023 ore 17

Ravenna, Museo Nazionale – Refettorio

QUARTETTO DI VIOLE

musiche di Georg Philipp Telemann, Giuseppe Verdi, Johannes Brahms, Pietro Mascagni,

Wolfgang Amadeus Mozart, Pëtr Il’ič Čajkovskij, Edward Elgar, Carlos Gardel

Martedì 30 maggio 2023 ore 17

Ravenna, Museo Nazionale – Refettorio

SESTETTO D’ARCHI

musiche di Johannes Brahms, Edward Elgar

Martedì 6 giugno 2023 ore 17

Ravenna, Museo Nazionale – Refettorio

QUARTETTO BÖCKLIN

musiche di Dmitrij Šostakovič, Giacomo Puccini