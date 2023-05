Al via il Road to Festival, la seconda fase dell’edizione 2023 del BCC Innovation Festival, il percorso di idee innovative che diventeranno impresa promosso dal Gruppo BCC Iccrea.

Le 2 idee che vengono dalla Romagna – tra le 19 selezionate in tutta Italia per questa nuova fase – arrivano da Faenza.

Il 12 giugno la scelta finale a Roma per l’avvio della fase di incubazione o accelerazione che avrà un valore di 30.000 euro.

“Vela e legno” e “Smart Domotics” sono le idee proposte con il coinvolgimento de La BCC – BCC Ravennate, Forlivese e Imolese.

BCC Innovation Festival

Prosegue la seconda edizione del BCC Innovation Festival, il progetto del Gruppo BCC Iccrea lanciato a novembre 2022, con l’ausilio del partner di consulenza strategico Knowledge Institute, e finalizzato a individuare e supportare le migliori idee imprenditoriali nel campo dell’innovation technology, per facilitarne un percorso di crescita e posizionamento sul mercato.

Il Comitato Tecnico Scientifico del progetto, composto da 23 figure apicali del mondo finance, legal e universitario, della consulenza strategica e del Credito Cooperativo, ha raccolto le numerose iniziative individuate sul territorio grazie al contributo delle BCC del Gruppo, e ha selezionato 19 “Champions”, che arrivano da 11 regioni – con 12 BCC coinvolte – e che parteciperanno alla fase successiva, chiamata “Road to Festival” verso il Festival Day di giugno.

Di questi 19 champions, 2 arrivano dalla Romagna e in particolare da Faenza, in sinergia con La BCC Ravennate, Forlivese e Imolese.

Il Festival Day, che si terrà a Roma il 12 giugno, sarà l’epilogo di questa prima fase del progetto, dove verranno selezionate le proposte che riceveranno, grazie al contributo dei partner e degli sponsor dell’iniziativa, un percorso di incubazione o accelerazione – a seconda della maturità del progetto – di 3 mesi e del valore di circa 30.000 euro.

Il primo progetto, Vela e legno, arriva da Faenza e punta a tramandare l’arte della costruzione di barche in legno attraverso tre punti: la promozione del settore della cantieristica del legno e la costruzione di nuove barche in compensato; l’avviamento di una scuola professionale nazionale che diventi custode delle arti e del mestiere del costruttore di barche in legno; infine “Mille vele per un unico mare”, un evento nazionale ancora in fase di progettazione, che consisterà in un giro d’Italia a vela: 14 tappe, una per ogni regione costiera, un evento sportivo in mare e di “festa” a terra, con la finalità di promuovere il territorio e contestualmente di avvicinare le persone al mondo della vela.

La seconda proposta, anch’essa da Faenza, èSmart Domotics:un energy management system, una soluzione interoperabile tra hardware e software. Un meccanismo che raccoglie i dati di consumi e ambiente, anche da terze parti, per trasformarli poi in informazioni di valore economico e con un hardware – non invasivo, flessibile e scalabile – li veicola verso una piattaforma software – certificata ISO27001, customizzabile, installabile on site e on cloud – con l’obiettivo di consentire risparmi energetici. Una soluzione completa “All System, One Answer”.