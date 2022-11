A Riolo Terme l’idea dei Mercati Agricoli Frazionali ha fatto centro. Anzi, per meglio dire, ha vinto fuori centro. Mancano pochi giorni alle elezioni per i comitati frazionali – in programma il 27 novembre dalle 16.00 alle 18.00, nelle frazioni di Isola, Borgo Rivola e Cuffiano – e nel frattempo il Comune di Riolo ha ottenuto, grazie alla richiesta di sostegno possibile per il D.G.R. n. 757/2022 inerente alla “Creazione di mercati riservati all’esercizio di vendita diretta”, un contributo regionale di 50.000 euro per l’attivazione e l’acquisto delle attrezzature necessarie all’avvio di mercati contadini all’interno delle frazioni. Tali attrezzature sono realizzate con materiali recuperabili o riciclabili; il tutto per creare il minor impatto ambientale possibile e trovare un equilibrio con il contesto delle aree frazionali, in cui le aree agricole si intrecciano a quelle edificate.

I mercati avranno cadenza settimanale, con orari serali per la stagione estiva e mattutini per quella invernale. I punti di mercato non si limiteranno alla compravendita dei prodotti agroalimentari, bensì ad una sensibilizzazione alla stagionalità dei prodotti e al loro consumo consapevole, attraverso degustazioni e collaborazioni (in particolare con Consorzio dello Scalogno di Romagna IGP e associazioni del luogo).