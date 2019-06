Venerdì 14 giugno, alle ore 21.00, alla ex-cava Marana di Brisighella, è in programma il secondo appuntamento della rassegna musicale “Recondite Armonie”, con il concerto del gruppo To Beat Percussion Ensemble, a ingresso libero.

L’ensemble, diretta dal professor Andrea Rattini, eseguirà brani di Mozart, Piazzolla, Gerassimez, Sejourné, Dughtrey e Rattini.

A esibirsi saranno gli allievi del liceo musicale statale di Forlì: Lorenzo Mercuriali, Filippo Giacomoni, Daniel Bruni, Riccardo Ravaioli, Nicolò Candelario Lopez, Fabrizio Di Pietro, Francesco Zoli, Giacomo Boattini, Alessandro Marchini, Gioele Bencivegna e Marko De Aquino.

Il gruppo To Beat Percussion Ensemble nasce nel 2013, da un’idea del professor Andrea Rattini, docente di Percussioni al liceo musicale statale di Forlì e in diverse scuole di musica di Ravenna e provincia. L’idea è stata quella di fondare un gruppo costituito da allievi/e, con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere le straordinarie possibilità espressive della grande famiglia degli strumenti a percussione (marimba, vibrafono, glockenspiel, batteria, percussioni africane, latino-americane, etniche e di ogni tipo, body percussion).

Il loro repertorio comprende sia l’esecuzione di brani specifici per percussioni, sia arrangiamenti di brani e musiche che spaziano in tutti i generi e gli stili musicali: dalla classica al jazz, dalle colonne sonore a brani dallo stile romantico e contemporaneo, fino alla ambient music. L’ensemble ha già all’attivo numerosi concerti che hanno riscosso grande interesse da parte del pubblico.

Negli ultimi tempi il gruppo si è esibito nella rassegna “Giovani in Musica” di Ravenna, al Teatro Alighieri e alla rassegna “Artisti cioè Amici” al Teatro comunale Abbado di Ferrara.

Il prossimo appuntamento della rassegna Recondite Armonie alla cava Marana di Brisighella è programmato il 21 giugno col gruppo L’Osteria del Mandolino.