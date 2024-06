Questa mattina in via Martiri, un passante ha notato un uomo a terra incosciente vicino alla sua bici ed ha immediatamente avvisato i soccorsi. Il personale del 118 intervenuto purtroppo ha solo potuto constatare il decesso del ciclista 70enne. Sul posto la Polizia Locale che per i rilievi e per capire se il ciclista è caduto da solo oppure è stato investito.