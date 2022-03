Lunedì 28 e martedì 29 marzo, dalle 7.30 alle 18, sono previsti lavori di manutenzione straordinaria in via Mercanta, traversa di via Ospitalacci, nella zona Celle di Faenza.

La strada rimarrà chiusa al traffico ad eccezione dei mezzi dei residenti e di quelli di soccorso. Le modifiche alla viabilità verranno indicate in prossimità del tratto oggetto di intervento con la segnaletica temporanea di cantiere. In caso di maltempo, le date di esecuzione dei lavori potrebbero essere modificate.

La ditta esecutrice dell’appalto da parte dell’Unione della Romagna Faentina è la Alpi Fabrizio S.a.s.

Per le modifiche alla viabilità è stata adottata una specifica ordinanza.