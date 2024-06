Altro incendio nella notte a Lugo in via Macello Vecchio di fronte al negozio di dischi Flexi due auto sono andate distrutte. Erano circa le 3, immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme evitando che propagassero nell’immobile adiacente. A questo punto non ci sono dubbi che gli incendi sono di origine dolosa.