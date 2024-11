Hanno avuto inizio gli Open Day del corso di Laurea in Meccatronica di Lugo per l’anno accademico 2025/2026, dedicati agli studenti delle scuole superiori. Oltre 240 studenti avranno l’opportunità di partecipare a tour guidati del campus e sessioni sulle prospettive di carriera. La visita include anche dimostrazioni su alcune macchine automatiche, tramite cui vengono illustrate le problematiche che i laureati in meccatronica affronteranno durante le oltre 1000 ore di tirocinio previste dal programma di studi.

Rispetto alle scorse edizioni, gli Open Day sono stati anticipati al primo quadrimestre dell’anno scolastico per rispondere al crescente interesse dei giovani, e alle richieste degli studenti che desiderano acquisire una comprensione più profonda di questo innovativo programma di studi.

La sede di Lugo, che l’anno scorso ha raggiunto un numero record di iscrizioni completando tutti i posti disponibili, continua ad attrarre non solo talenti dalla Bassa Romagna e da Ravenna, ma anche da province limitrofe come Ferrara e Forlì-Cesena. Il territorio produttivo del ravennate necessita di competenze tecniche e le aziende che supportano il corso di laurea di Lugo hanno espresso un forte interesse per l’assunzione di figure professionali qualificate in ambito meccatronico. Questo ha consolidato il legame tra mondo accademico e industria, aspetto fondamentale per garantire che gli studenti acquisiscano competenze immediatamente spendibili nel loro inserimento nel mondo del lavoro.

Il corso si svolge in un campus all’avanguardia presso il centro di ricerca Unitec, e fornisce agli studenti accesso a servizi come ristorazione, caffetteria e palestra, offrendo un ambiente di apprendimento completo e stimolante tanto che da quest’ anno gli studenti avranno la possibilità di seguire attività extracurriculari, tra cui sessioni di conversazione in inglese.

Nonostante l’alluvione di settembre 2024 abbia interessato anche la sede universitaria di Lugo, il corso è tornato perfettamente funzionante. Grazie alla dedizione di tanti, le attività didattiche e amministrative sono riprese normalmente già da fine settembre, dimostrando un impegno eccezionale verso la continuità del programma formativo da parte di tutta la nostra comunità.

Per ulteriori dettagli sugli Open Day e per registrarsi: