Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di consegna del dispositivo medico Ambu Man wireless donato al corso di laurea in Medicina e chirurgia del Campus di Ravenna da Lions Club Ravenna Host.

L’acquisto della speciale strumentazione, un innovativo manichino che offre una rappresentazione realistica dell’anatomia umana ed è progettato per la formazione pratica nel campo della rianimazione e della gestione delle vie aeree, è stato possibile grazie ai fondi raccolti durante la festa di carnevale che si è svolta il febbraio scorso nella cornice del Circolo Ravennate e dei Forestieri con oltre 100 studenti universitari e docenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, soci lions e ospiti, e una grande partecipazione di sanitari.

La cerimonia di consegna si è tenuta nei nuovi spazi dell’Università della sede del corso di laurea in Medicina e Chirurgia del Campus di Ravenna ed è stata aperta dalla dott.ssa Bravi, direttrice sanitaria dell’ AUSL della Romagna. In questa occasione la prof.ssa Mirella Falconi, coordinatrice del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna Campus di Ravenna, ha richiamato l’importanza della presenza del corso di laurea nel territorio di Ravenna e ringraziato tutti i partecipanti e i Lions per l’impegno a sostenere questa realtà.

Il past president del Lions Club Ravenna Host Andrea Bontempi, insieme al presidente Luca Scarabelli e al governatore del Distretto 108 A del Lions, nonché vicepresidente del Circolo Ravennate e dei Forestieri, Mario Boccaccini, ha spiegato la volontà di realizzare, attraverso l’iniziativa della festa, un intervento di beneficenza a favore di progetti didattici significativi del corso di laurea in Medicina di Ravenna ed espresso l’intenzione di promuove ulteriori eventi per avvicinare sempre di più l’associazione del Lions al mondo dei giovani ospiti della città.

A questo proposito è stato ricordato il prossimo evento in calendario organizzato dai Leoni della Musica, il concerto dei Killer Queen, che si terrà martedì 26 novembre al Teatro Alighieri in anteprima nazionale, il cui ricavato andrà a favore di borse di studio per giovani studenti le cui famiglie sono state colpite dalla recente alluvione nella nostra regione.