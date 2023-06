In amore c’è un po’ di confusione, non sai come muoverti: sei critico con tutti, forse troppo diffidente e questo atteggiamento provoca solo problemi. Non certo soluzioni. Cerca di non isolarti, non puoi rifugiarti, devi andare avanti e affrontare tutto quello che capita: tempo al tempo e ogni cosa si sistemerà. Sul lavoro, i progetti sono ottimi, ma bisogna risolvere qualche problemino economico. Le belle novità, in ogni caso, sono dietro l’angolo: non perdere la speranza.

Toro

In amore il periodo non è così difficile, ma forse ti piace una persona lontana o già impegnata, insomma poco disponibile. Ma tu sei testardo e questo non è sempre un bene: la cosa potrebbe stressarti, non certo aiutarti. Le storie che nascono ora, invece, sono da tenere sotto controllo. Sul lavoro, cerca di fare tutto con calma e di usare la testa per le spese: meglio essere parsimoniosi. Occhio ai cambi di ruolo e…di orari.

Gemelli

Il cielo è positivo, le stelle in amore ti sorridono, ma occhio alle piccole discussioni. Se sei single, invece, cerca di non essere così diffidente: gli incontri sono favoriti ed entro il mese di luglio arriveranno delle belle emozioni. Sul lavoro, ci sono un po’ di rallentamenti, se qualcuno ti ha tolto qualcosa presto riavrai tutto indietro. E con gli interessi. Forse, però, dovrai superare qualche ostacolo: non avere paura, tutto si supera.

Cancro In amore sta per nascere qualcosa di bello, hai fatto delle scelte importanti e stanno per arrivare giornate migliori. Cerca di dedicare più tempo a chi ti sta accanto: che ne dici di allontanare il passato e di andare avanti? Sul lavoro, meglio non sottovalutare i contatti e prendere in considerazione tutte le soluzioni. Le novità non mancano, potresti anche guadagnare qualcosina in più.

Leone

Venere è dalla tua parte, quindi in amore puoi lasciarti andare alle belle emozioni. E alla passione. Cerca di essere costruttivo, forse ti toccherà prendere una decisione importante in vista del nuovo mese. Sul lavoro, invece, se hai intenzione di metterti in gioco questo è il momento migliore. Finalmente hai fatto chiarezza nella tua vita e le occasioni vanno ‘colte’ al volo.

Vergine

Tu ami la privacy, tendi a proteggere sempre il tuo lavoro da occhi indiscreti. E cerchi di vivere tutto con calma. Ora, però, in vista del mese di agosto il consiglio è quello di uscire, non puoi (e non devi isolarti) perché le stelle sono con te. E le novità non mancheranno. Sul lavoro, devi liberarti di qualcosa o di qualcuno. Sei ancora un po’ confuso, ma devi iniziare a pensare all’autunno e a fare nuovi progetti.

Bilancia

Bene l’amore, le stelle ti sorridono e puoi finalmente lasciarti andare all’amore, dopo un periodo così difficile e di diffidenza. Finalmente, stai risolvendo i problemi e sei pronto ad accogliere a braccia aperte nuove storie. Cerca di mettere da parte l’orgoglio. Sul lavoro, devi gestire tutto con calma, cercando di metterti in gioco senza paura. Presto, se hai chiesto qualcosa, arriveranno delle risposte.

Scorpione

In amore ci sono un po’ di problemi, tante cose da chiarire, soprattutto se la storia è iniziata da poco. Qualcuno, invece, è un po’ ostile e diffidente, forse è ancora scottato dal mese di aprile. Meglio essere cauti nelle scelte: occhio alle tensioni con i nati sotto il segno del Leone e dell’Acquario. Sul lavoro, devi valutare tutte le proposte con calma, senza fare passi falsi: meglio essere pazienti che frettolosi. Occhio alle spese di troppo, soprattutto se devi comprare qualcosa di importante.

Sagittario

Venere e Marte sono dalla tua parte, quindi in amore puoi tirare un sospiro di sollievo. Occhio, però, ai nuovi rapporti e ai nuovi progetti: tu non riesci a stare fermo, vuoi lasciarti andare alla passione, ma la giornata di domenica sarà un po’ confusionaria. Sul lavoro, le buone notizie sono dietro l’angolo e presto arriveranno delle conferme: ce la fai ad aspettare fino a settembre?

Capricorno

Bene l’amore, tutto sta migliorando e hai voglia di amare, di lasciarti andare alla passione. Lunedì e martedì le giornate saranno un po’ agitate, devi capire cosa vuole fare il partner. Occhio ai rapporti con i nati sotto il segno dell’Ariete e della Bilancia. Sul lavoro, devi fare di tutto per ritrovare l’energia che ti manca: che ne dici di portare avanti i tuoi progetti? Presto arriverà anche il successo, non temere: tempo al tempo.

Acquario

In amore sei un po’ confuso, in realtà già da qualche mese. Non sai se chi ti sta vicino è la persona adotta a te, cambi sempre idea e questo è un problema. Cerca di non sottovalutare chi ti sta accanto e di pazientare un po’: entro fine mese tutto sarà più limpido. Sul lavoro, gli ultimi investimenti non ti hanno convinto, quindi meglio aspettare un po’: chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa cosa lascia e non sa quello che trova.

Pesci

In amore sei un po’ titubante, vorresti conoscere una persona speciale, ma non devi puntare su chi è troppo lontano da te. O impegnato. I single hanno voglia di lasciarsi andare all’amore, gli incontri sono favoriti, ma non bisogna pensare al passato. Sul lavoro, Saturno è nel tuo segno e forse puoi anche metterti in proprio. La giornata del 28 è ottima. Ed è tutta da sfruttare.