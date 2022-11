Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 28 novembre al 4 dicembre 2022:

ARIETE

Quella che si sta aprendo per voi è davvero una settimana super positiva in cui riuscirete a dare in massimo sia in amore che sul lavoro. Avrete la Luna del segno mentre proprio il nostro pianete vi aiuterà nelle situazioni sentimentali un po’ in crisi.

TORO

Anche per voi del Toro la settimana sarà positiva soprattutto per quanto riguarda l’amore. Sul lavoro dovrete far fronte ad un periodo in cui è consigliabile essere concentrati e consapevoli dei possibili rischi. Domenica si aprirà per voi un periodo super positivo con la Luna nel segno.

GEMELLI

Anche voi del Gemelli vivrete un buona settimana fatta eccezione per alcuni giorni come quelli di venerdì e sabato dicembre che saranno invece un po’ giù di tono. Le cose torneranno però a posto.

CANCRO

Vivrete un’ ottima settimana a parte due singoli giorni in cui il consiglio è quello di non dare di matto. Le giornate peggiori saranno proprio quelle di apertura e di chiusura della settimana, cioè quelle di lunedì e domenica. I restanti giorni saranno ideali per “fare” o eventualmente “disfare”.

LEONE

State per vivere un periodo decisamente positivo soprattutto per chi vuole portare a buon fine colpi risolutivi in ambito affettivo e/o lavorativo. I giorni migliori in calendario saranno quelli a ridosso del fine settimana, in particolare la giornata di venerdì.

VERGINE

Anche per voi della Vergine la settimana entrante sarà positiva, soprattutto per chi vuole portare a buon fine colpi risolutivi in ambito affettivo e/o lavorativo. I giorni migliori saranno anche per voi quelli a ridosso del fine settimana e, in particolare, quello di sabato.

BILANCIA

La vostra settimana non sarà proprio buona ma altalenante. Sarete abbastanza fortunati soprattutto nelle giornate di mercoledì e anche quella di sabato. Fate attenzione soprattutto ai malanni di stagione e ai rapporti interpersonali.

SCORPIONE

La settimana per voi sarà praticamente divisa in due parte: una buona iniziale ed un’altra un po’ complicata. Venerdì e sabato dicembre saranno le giornate un po’ più giù di tono mentre le iniziali saranno invece positive.

SAGITTARIO

Brutte notizie per voi del Sagittario invece che avete Nettuno contrario al segno e anche la Luna negativa. Cercate allora un bel programma di ripiego lasciando le cosa importanti da fare per la prossima settimana. Attenzione anche in amore dove sembra ci sia un po’ di maretta.

CAPRICORNO

La settimana entrante non sarà di certo molto positiva per voi del Capricorno. La settimana si aprirà bene con l’ingresso di Giove nel segno ma poi le cose andranno peggiorando con e venerdì sarà decisamente una giornata sottotono.

ACQUARIO

La settimana che si sta per aprire non soddisferà le vostre aspettative ma non sarà nemmeno una settimana da buttare. Lunedì sarà per voi un giorno quasi da dimenticare ed anche la giornata di mercoledì sarà sottotono. Saranno invece positive le giornate di venerdì e domenica.

PESCI

Si preannunciano sei giorni davvero speciali per voi dei Pesci anche se si alterneranno periodi buoni ad altri sottotono. A partire dalla giornata di mercoledì la Luna entrerà nel vostro segno e vi regalerà un periodo positivo soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale.

(Fonte: Paolo Fox, “L’oroscopo 2022”, Cairo Editore, ottobre 2021)