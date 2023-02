Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 13 al 19 febbraio 2023:

Ariete

Nei prossimi giorni dovrete sforzarvi di tenere a freno la lingua. Anche quando siete nel giusto tendete ad essere troppo impulsivi ed emotivi nel presentare le vostre argomentazioni. Fate un respiro profondo ed evitate discussioni troppo focose. Si sospira anche in amore, ormai c’è ben poco da salvare. Non insistete e passate oltre, o quantomeno aspettate di sbollire.

Toro

Marte porta forza e sicurezza ai nati nel Toro. Il suo supporto sarà fondamentale per i vostri progetti nel prossimo futuro. Questa settimana molte situazioni in stallo arriveranno finalmente a sbloccarsi, fatevi trovare pronti ad agire. Avrete anche molto tempo in più da dedicare a voi stessi o a chi vi circonda: godetevi un po’ di relax per una volta.

Gemelli

Se siete in cerca di amore non avrete troppa fortuna. Tutto fermo per chi è ancora single, ma anche per chi ha un partner, che si sentirà bloccato in un punto morto. A volte, tuttavia, la noia è una buona alleata: l’eccessiva tranquillità amorosa vi permetterà di gestire senza distrazioni una serie di crisi lavorative. Trovate prima un equilibrio e poi pensate a ravvivare le cose con chi amate.

Cancro

Giorni di grande intesa in arrivo. Riuscirete a chiudere alcune questioni annose e a riallacciare rapporti che pensavate ormai chiusi. Un clima di compromessi positivi che però non trova terreno fertile per i vostri problemi di cuore. Prima di trovare un accordo, è tempo di chiarire le cose una volta per tutte.

Leone

Radianti come non mai, preparatevi a dominare la settimana. Ci sarà da lottare per raggiungere i vostri obiettivi, ma nessun ostacolo di questi giorni è fuori dalla vostra portata. Ci sarà chi vi da contro, ma voi perseverate e continuate sulla vostra strada. Sarete tentati dalla nostalgia verso il vostro passato: non cedete alla tentazione. Se lo avete lasciato perdere, c’è un motivo.

Vergine

Giorni promettenti in arrivo. Il 2023 è sempre più positivo per voi, è il momento perfetto per fare progetti più concreti, sia sul lavoro che in amore. Che sia arrivato il momento di fare quel passo in più? Non lasciate, però, che la vostra generosità e ottimismo siano sfruttati. Siate egoisti anche voi una volta tanto.

Bilancia

Tanta incertezza in questo momento. Molte persone che vi circondano non sono perfettamente oneste con voi e ne soffrite molto. C’è tanta invidia nell’aria, potreste ritrovarvi accusati di gesti e atteggiamenti che non vi appartengono. Cercate di tenervi strette le persone a voi più fedeli e vicine, non trascuratele ed evitate di creare discussioni per un nonnulla.

Scorpione

È ora di concedersi qualche svago. Da fin troppo tempo per voi esistono solo studio o lavoro, avete bisogno di rinfrescarvi un po’. Concedetevi qualche giorno da dedicare a voi stessi, alle amicizie, a qualche sciocchezza in compagnia. Sarà un mese molto impegnativo, per questo è fondamentale sfruttare questa settimana per ricaricare le batterie.

Sagittario

I nati nel Sagittario hanno campo libero per prendere decisioni importanti. Non vi piace porvi limiti ma i vostri progetti sono difficili e ambiziosi, è bene avere ben chiaro fin dove potete spingervi. Ci vorrà un po’ ma la vostra idea può spiccare il volo, sfruttate il tempo a vostra disposizione per organizzarvi al meglio e preparare il terreno.

Capricorno

Tanti litigi nei prossimi giorni. Non sembrate riuscire a chiudere una conversazione senza degenerare. Siete frustrati e demotivati, forse è il caso di concedersi un po’ di tempo da soli. Sfruttatelo per riflettere al meglio sulla vostra situazione, sia sul lavoro che in amore: forse è il caso di definire al meglio i vostri rapporti.

Acquario

Focus su amicizie e relazioni in questi giorni. Cercate di coltivare al meglio i vostri legami, che siano di lunga data o nuovi di zecca. Non trascurate le persone a voi vicine, soprattutto in ambito amoroso. La situazione potrebbe evolversi in qualcosa di molto più importante a breve. Cercate certezze e non promesse a vuoto.

Pesci

È l’ora di aprire il proprio cuore. Non ignorate ciò che provate dentro di voi, tentare di seppellirlo dentro di voi non porta mai a nulla di buono. Gli astri, Venere compreso, sono pronti a supportare i vostri sentimenti. Sta solo a voi crederci fino in fondo. Cercate, tuttavia, di gestire la situazione senza spazientirvi. Avete contro un Giove pronto a creare ancora più confusione se non state attenti.

(Fonte: Paolo Fox, “L’oroscopo 2023”, Cairo Editore, novembre 2022)