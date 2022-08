Ecco le previsioni di Paolo Fox, per la settimana che va dal 29 agosto al 4 settembre:

ARIETE

La fine di agosto annuncia un recupero nelle relazioni e nelle emozioni che ultimamente sono rimaste prive di energia. Chi ha vissuto una storia poco chiara può confermare che agli inizi della settimana avete avuto delle difficoltà. Oggi siate cauti, c’è ancora qualcosa che non convince in amore. Ci vorrà pazienza anche sul lavoro.

TORO

La settimana è buona per recuperare fisicamente dopo un calo. Molti si sentono più forti e “agitati”, pronti a fare cose diverse da prima come leggere, viaggiare e divertirsi un po’. Trasformazioni sul lavoro: già da maggio qualcuno potrebbe aver cambiato qualcosa e ora arrivano le prime soddisfazioni. Qualcuno si appresta a fare grandi cose e riceverà una grande chiamata entro dine anno. Giornate utili anche per ripristinare un contatto che negli tempi è stato interrotto.

GEMELLI

Settimana un po’ sottotono. Entro fine anno bisognerà capire se continuare un certo progetto di lavoro o passare ad altro. Il Sole ha iniziato un transito particolare: attenzione alle questioni familiari e di casa. Settimana che può diventare pericolosa nei rapporti con i parenti, evitate le polemiche!

CANCRO

Settimana molto più tranquilla rispetto agli scorsi. Per voi inizia una fase di recupero anche in amore e nei sentimenti. I maggiori benefici saranno però vissuti a settembre, in cui si potrebbe persino recuperare un rapporto interrotto. Molti di voi sono stati sottoposti a un vero logorio mentale per colpa di lavoro o altri problemi personali, in particolare da maggio. Settimana interessante per riflettere sulle condizioni dell’amore.

LEONE

Tutti quelli che possono rimuovere qualche dubbio dalla mente, o che devono affrontare una questione con un esperto, ora sono più favoriti. In amore qualcuno si sta trascinando una crisi dall’anno scorso ed è ancora in dubbio. Chi ha chiuso una storia ora si trova di fronte a una nuova opportunità. Il vostro è un cielo di rinnovamento che non permette di rivangare situazioni legate al passato.

VERGINE

Stelle un po’ controverse questa settimana: nonostante abbiate una grande forza e una grande energia interiore, ora sembrate un po’ stanchi. Forse troppa confusione e troppe cose da fare, magari anche stanchezza post viaggio. Saturno resta positivo e non vi fa mancare protezione. Potete sconfiggere ogni nemico, ma cercate di curare un po’ di più la forma fisica.

BILANCIA

Sarà molto importante pensare anche al portafogli in questo periodo. Chi è più giovane invece sta pensando di andare a lavorare in un’altra città o mettersi in gioco in altre situazioni. Ogni cambiamento da una parte intriga e dall’altra mette dei dubbi. Situazione altalenante ma siete decisamente in recupero rispetto ai giorni scorsi.

SCORPIONE

State ritrovando un po’ di tranquillità. Molte volte nel corso della settimana vivete momenti di grande alternanza, passate dalla determinazione a combattere e vincere alla tentazione di mandare tutto all’aria! Belle previsioni per voi per i mesi di settembre e ottobre, mesi di recupero a livello fisico, emotivo e lavorativo. Anche questa domenica però vi regala più energia rispetto agli ultimi due giorni.

SAGITTARIO

Questa settimana potreste sentirvi fisicamente sottotono. Questo è un anno che verso la fine vedrà Giove entrare nel vostro segno e portare tanti vantaggi. Sarà meglio però fare le cose con calma.

CAPRICORNO

É una bella settimana che indica la necessità di fare il punto della situazione per quanto riguarda il lavoro. I sentimenti sono importanti ma c’è anche chi da una persona non ha ricevuto ciò che avrebbe voluto. Cerca di capire quali sono le vostre persone di riferimento, anche nell’ambito professionale dove qualcuno potrebbe aver subìto un tradimento o un cambiamento che non ha ancora accettato.

ACQUARIO

Stelle convincenti anche in questa settimana per voi che nel mese di agosto potreste aver vissuto qualche novità in amore. Avete desiderio di coppia ma anche di libertà. Tra settembre e ottobre resteranno in piedi solo le storie importanti. Nell’ambito del lavoro potreste fare anche troppo, ma prima di lasciare il certo per l’incerto pensateci bene! State più attenti alla forma fisica.

PESCI

Settimana interessante con la Luna nel segno. Con Giove favorevole chi ha la capacità di emozionare e convincere gli altri sarà ancora più forte. Questo cielo inoltre vi libera da tante preclusioni. Chi è stato male ora sta meglio e chi ha avuto un problema lo sta superando. Avete voglia di emozionarvi e vivere qualcosa di bello, con la persona giusta al vostro fianco si possono fare grandi progetti per il futuro.