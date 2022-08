L’Alpha Tauri riparte dal Belgio con due punti. Sul veloce circuito di Spa Francorchamps, le due monoposto di Faenza sono partite dai box. Per Tsunoda è stata una scelta tecnica, il team infatti ha deciso di sostituire la power unit, dando addio alla tredicesima posizione conquistata in qualifica per montare una nuova propulsione. Per Pierre Gasly, invece, dodicesimo in griglia di partenza, il via ad handicap è stato determinato da alcune noie che hanno costretto i meccanici a riportare l’auto in garage. Per il francese si trattava del centesimo gran premio in Formula 1, iniziato nei peggiori dei modi. Fortunatamente però nel corso della gara è potuta andare in scena la rimonta che ha portato Gasly a chiudere in nona posizione e ad essere protagonista di un suggestivo duello a tre lungo il rettilineo del Kemmel con Vettel e Ocon.

Rimonta anche per Tsunoda, tredicesimo alla fine della corsa, rimasto penalizzato nella lotta con Zhou e dal trenino che si è formato alle spalle della Williams di Albon.

A fine gara, il direttore tecnico Jody Egginton ha così riassunto il gran premio:

“La gara è stata piuttosto movimentata. Sulla vettura di Pierre c’è stato un problema mentre era sulla griglia di partenza, per cui abbiamo dovuto riportarla in garage e farlo partire dalla pitlane insieme a Yuki. Una volta iniziata la gara, entrambi i piloti si sono impegnati per cercare di rimontare. Yuki ha fatto degli stint molto solidi per avvicinarsi alla zona punti, ma alla fine è rimasto imbottigliato in quel trenino di auto alle spalle di Albon. È un peccato che non sia riuscito a segnare punti dopo la bella gara che ha fatto qui a Spa. Con Pierre abbiamo scelto di azzardare una strategia con uno stint centrale più corto e allungare l’ultimo. Un rischio, perché era necessaria una gestione degli pneumatici ancora più oculata, ma alla fine ha funzionato. Questo gli ha permesso di evitare il traffico e tornare a casa con un buon nono posto. Fare punti è positivo, ma non abbiamo avuto vita facile e ci sono ancora tanti temi su cui ci dobbiamo concentrare in vista della gara in programma la prossima settimana”.

Il prossimo fine settimana è già tempo per un nuovo appuntamento con la Formula 1: in programma il Gran Premio dei Paesi Bassi.