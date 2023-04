Promuovere l’utilizzo delle risorse del territorio e far emergere la creatività e la dinamicità degli studenti, innescando la sinergia professionale tra gli allievi di diversi istituti. Questo è il principale obiettivo del concorso enogastronomico europeo “L’oro bianco di Cervia” che si terrà presso l’IIS Tonino Guerra. E’ dal 2013 che la scuola ospita una competizione aperta a tutti gli istituti alberghieri sia a livello nazione che internazionale. A partire da mercoledì 3 maggio, e fino al giorno 6, gli alunni di istituti alberghieri italiani ed esteri che frequentano le classi terza, quarta e quinta delle articolazioni di enogastronomia cucina/pasticceria, sala e vendita, accoglienza turistica si sfideranno in una gara che sarà un mix di creatività, competenza, spirito di squadra. Sarà anche l’occasione per creare un sano confronto tra culture e tradizioni diverse, aspetto fondamentale su cui l’istituto guidato dalla preside Scilla Reali sta investendo moltissimo proprio con l’obiettivo di formare studenti che alla fine del ciclo di studi posseggano tutte le competenze necessarie per affrontare sfide professionali a livello internazionale.

La competizione, organizzata in collaborazione con “Il Parco della Saline di Cervia srl”, vanta una giuria composta da professionisti del settore. La premiazione avverrà in occasione della serata di gala che si svolgerà venerdì 6 maggio. A tutti gli alunni partecipanti e agli istituti rappresentati saranno consegnati gli attestati di partecipazione e prodotti con il sale di Cervia. Per i primi classificati saranno messi in palio i premi forniti dagli sponsor. Gli allievi classificati al 1° 2° e 3° posto per ogni settore riceveranno i premi messi in palio dall’istituto ed eventuali premi messi a disposizione dagli sponsor.