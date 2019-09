Giovedì 19 settembre, nell’ambito degli appuntamenti in occasione della Festa del volontariato di Faenza, organizzata dalla Consulta faentina delle Associazioni di volontariato, si terrà l’incontro-proiezione “RICORDANDO CARLO GULMANELLI. Con un pensiero a Roberto Bucci ed a Tonino Guerra” Gian Paolo Costa, coordinatore del Centro di educazione alla Sostenibilità della Romagna Faentina, presenterà una selezione delle immagini raccolte in vista del libro “Carlo delle cicogne”. Il titolo del libro fu suggerito da Tonino Guerra: per questo il grande autore romagnolo sarà brevemente ricordato insieme all’imprenditore faentino Roberto Bucci, fondatore e per decenni alla guida dell’attuale gruppo industriale Bucci Industries. Bucci, assieme a Carlo Gulmanelli, che lui aveva assunto quale custode-allevatore di animali, in particolare di uccelli esotici dei quali l’industriale era appassionato per la loro bellezza, è stato il principale autore della ricomparsa della cicogna bianca (Ciconia ciconia) nei cieli italiani. Il ricordo dello scrivente: “Carlo Gulmanelli era amareggiato, negli ultimi anni della sua vita con e per gli animali, perché altri in Italia rivendicavano la primogenitura del progetto di reintroduzione di cicogne allo stato libero in Italia: quando anni prima, si erano rivolti a lui per consigli e per avere piccoli di cicogna. Per questo mi chiese di aiutarlo a scrivere il libro, finalmente di prossima uscita”. È grazie in primo luogo lavoro di Gulmanelli ed al sostegno economico di Roberto Bucci (ed alla passione di entrambi), di decenni or sono, che oggi è nuovamente attiva la rotta migratoria della cicogna sulla penisola italiana, rotta che questo splendido volatile “che porta i bambini” abbandonò secoli fa, probabilmente per la pressione venatoria. L’incontro avrà luogo nella sala “Ziani”, sul retro di palazzo Laderchi ed adiacente alla sede della Consulta delle Associazioni di volontariato faentine, con inizio alle ore 21,00.