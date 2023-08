Il segreto degli ottimi campionati dei Blacks è anche nello staff medico sanitario, sempre pronto a curare i problemi fisici dei giocatori e a prepararli al meglio per la parte più importante della stagione ovvero i play off.

Nella annata sportiva 2022/23 lo staff si arricchisce di due nuove figure: Giuliano Zauli, preparatore fisico che già collaborava con la società, e con il fisioterapista Paolo Bulzacca.

Anche per questa stagione sarà il fisioterapista Nicola Fabbri il coordinatore e responsabile dello staff sanitario che si interfaccerà con il preparatore fisico Francesco Marabini, responsabile della preparazione atletica, e con il medico sociale Angelo Del Favero.

Gli altri membri dello staff medico sanitario dei Blacks sono il preparatore Edoardo Rivola, il fisioterapista Stefano Lega, il consulente ortopedico Alberto Trimarchi, l’osteopata Gianluca Castellari e la nutrizionista Cristina Andreakos.

ANGELO DEL FAVERO Il medico sociale dei Blacks è una delle figure storiche dei Raggisolaris essendo nel club dal 2011/12: si appresta dunque a vivere la sua tredicesima stagione consecutiva. La professionalità, la passione per la pallacanestro e la disponibilità sono le sue grandi qualità che gli hanno permesso di essere un punto di riferimento per tutti i giocatori che hanno vestito questa maglia.

NICOLA FABBRI Coordinatore e responsabile dello staff sanitario è alla terza stagione nei Raggisolaris. Dopo la laurea in Fisioterapia conseguita Bologna nel 2017 e svariati corsi di specializzazione con docenti nazionali ed internazionali perfeziona la propria formazione conseguendo un master in terapia manuale presso l’Università di Verona. Da qualche anno lavora al Polistudio Fisioterapico di Faenza, struttura convenzionata con i Raggisolaris.

FRANCESCO MARABINI Preparatore fisico e coordinatore di tutta l’attività riguardante la preparazione atletica è alla settima stagione nei Blacks. La sua capacità nell’impostare il lavoro atletico e fisico hanno sempre permesso alla squadra di mantenere una condizione ottimale per tutto il campionato. Marabini è titolare della palestra Jlab Studio, struttura che da anni segue giornalmente i giocatori dei Raggisolaris.

PAOLO BULZACCA Nato a Faenza, nel 2020 si laurea in Fisioterapia a Bologna e attualmente frequenta il master in Fisioterapia Muscolo-scheletrica alla Sapienza di Roma. Nel lavoro collabora con due studi privati: a Faenza, presso il Polistudio Lega&Camprini insieme a Nicola Fabbri, e a Forlì.

STEFANO LEGA Sono sei anni che fa parte dei Raggisolaris. La sua grande esperienza in ambito sportivo gli ha permesso di essere una figura importante anche nel club faentino.

EDOARDO RIVOLA È al secondo anno nei Blacks. Dopo essersi laureato in Scienze Motorie diventa preparatore di base FIP. È stato preparatore atletico dell’Involley Lugo e nella stagione 2021722 è assistente nella Pallacanestro 2.015 Forlì.

GIULIANO ZAULI Faentino doc, Giuliano si laurea in Scienze Motorie, frequentando poi alcuni master e i corsi da preparatore fisico di base di pallacanestro e di preparatore di primo livello di tennis. Un percorso che lo porta a diventare preparatore atletico, posturologo, mental coach di primo livello e personal trainer. È stato preparatore atletico della Pallavolo Faenza, del Faenza Basket Project e nel Club Atletico Faenza sezione tennis ‘Teo Gaudenzi’.

ALBERTO TRIMARCHI Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Ferrara ha poi conseguito la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia sempre nell’ateneo ferrarese. In carriera ha maturato molte esperienze in Italia e conseguito master all’estero: attualmente è dirigente dell’Unità Operativa Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Faenza\Lugo. Con i Raggisolaris e la Raggisolaris Academy collabora da alcune stagioni.

GIANLUCA CASTELLARI Osteopata molto conosciuto in ambito sportivo e non solo grazie alla lunga esperienza maturata in tutto il mondo, ‘Caballo’ è una grande risorsa dei Raggisolaris da molte stagioni, mettendosi al servizio dei giocatori ogni giorno.

CRISTINA ANDREAKOS. Completati gli studi per diventare biologo-nutrizionista frequenta la scuola di nutrizione dello sport ed infine si laurea in Scienze Motorie. Ha collaborato con il Jlab di Francesco Marabini e attualmente lavora al Poliambulatorio Technofisio di Sant’Agata sul Santerno come nutrizionista e trainer oltre a svolgere l’attività da libera professionista. Dalla stagione 2020/21 si occupa dei Raggisolaris, curando la corretta alimentazione dei giocatori durante la settimana e nei giorni delle partite.