Un altro incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, sulle ciclabili di Ravenna. Questa volta sulla ciclabile del mare, un auto ha colpito il ciclista sulle strisce.

“Ennesimo ciclista falciato su percorso ciclabile! Oggi a Ravenna sulla ciclabile del mare in via Destra Canale Molinetto sulla rotonda che porta al Centro Commerciale Terranova. Per fortuna il ciclista è vigile e non sembra grave.” – scrive sui social Alberto Vignuzzi, pubblicando anche la foto dell’accaduto.