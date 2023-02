Si avvia alla conclusione il percorso di educazione alla lettura che l’Istituzione Biblioteca Classense ha promosso nell’ultimo anno grazie al progetto “Un carattere pacifico”, risultato vincitore nel bando “Lettura per tutti” del Centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura. Le azioni messe in campo, che nel corso dell’ultimo anno hanno rappresentato solo l’avvio di un percorso che intende essere d’ora in poi continuativo all’interno delle biblioteche cittadine, riguardano lo sviluppo puntuale del ricorso nelle attività quotidiane di studio, lavoro e svago, all’uso del linguaggio dei segni, del Braille, della Comunicazione aumentativa alternativa e di tutte le comunicazioni migliorative ed alternative.

L’obiettivo di estendere l’invito al piacere della lettura alle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali si concretizza nei mesi di febbraio e marzo in un ricco calendario di appuntamenti, rivolti a grandi e piccoli.

Insieme all’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna, l’Istituzione Classense organizza un corso di formazione sui “Libri in gioco”, quattro appuntamenti rivolti a docenti e personale bibliotecario per imparare a conoscere i codici specifici del libro illustrato e tattile, apprendere i principi legati alle buone pratiche di riabilitazione e costruire un vero e proprio volume. Ulteriori laboratori di costruzione di libri tattili saranno rivolti anche a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni: il 25 febbraio a Casa Vignuzzi e alla “Valgimigli” di Santo Stefano; altrettanti incontri sono riservati alle scuole nelle biblioteche del territorio (Piangipane, Sant’Alberto, Marina di Ravenna e Castiglione di Ravenna).

Un’altra serie di appuntamenti riguarderà invece le letture ad alta voce per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni a cura delle volontarie di “Nati per Leggere”, affiancate dall’interprete di LIS, la Lingua italiana dei segni, a Casa Vignuzzi nei giorni 15 e 22 febbraio e 1 marzo. In Biblioteca Classense, in via Baccarini 3, invece, ci saranno due appuntamenti per gli adulti sempre con la mediazione dell’interprete di LIS: il 9 marzo per le “Passeggiate tra i chiostri”, visita guidata alla Biblioteca Classense, e il 15 marzo per l’incontro di Scritture di frontiera a cura di ScrituRa Festival.

Infine nel mese di febbraio inaugurerà la Mostra di Libri Accessibili, a cura di ReciprocaMente – centro di documentazione e formazione della cooperativa sociale Il Cerchio – visitabile a Casa Vignuzzi.

Tutte queste attività si inseriscono nell’obiettivo a lungo termine della Biblioteca Classense di sensibilizzare trasversalmente tutte le fasce d’età all’accoglienza della diversità, in una logica di inclusione, uguaglianza e pari opportunità che la biblioteca da sempre si prefigge di sostenere.

Calendario delle attività

Formazione per la produzione di un “Libro in gioco”

4 incontri rivolti a docenti e personale bibliotecario

Il primo si è svolto il 3 febbraio e i successivi sono:

Giovedì 9 febbraio 17-19:30

Giovedì 16 febbraio 17-19:30

Giovedì 23 febbraio 17-19:30

Casa Vignuzzi, via San Mama, 175

Mercoledì di letture

a cura delle volontarie Nati per Leggere e dell’interprete in LIS

per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni

Mercoledì 15 febbraio 16.45

Mercoledì 22 febbraio 16.45

Mercoledì 1 marzo 16.45

Casa Vignuzzi, via San Mama, 175

Libri in gioco

Laboratorio di costruzione di libri tattili

per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni

Sabato 25 febbraio 9:30 Casa Vignuzzi

Sabato 25 febbraio 15 Biblioteca “Valgimigli” Santo Stefano

Appuntamenti riservati alle scuole

Il primo si è svolto il 3 febbraio a Piangipane e i successivi sono:

Giovedì 9 febbraio – Biblioteca “Olindo Guerrini” Sant’Alberto

Giovedì 16 febbraio – Biblioteca “Ada Ottolenghi” Marina di Ravenna

Giovedì 23 febbraio – Biblioteca “Celso Omicini” Castiglione di Ravenna

Mostra Libri Accessibili

Sarà allestista a Casa Vignuzzi, via San Mama, 175

Da lunedì a venerdì 15-18

Sabato 9-12

Martedì e giovedì 9-12 su prenotazione per le scuole

Passeggiate tra i chiostri con interprete LIS

9 marzo alle 17

Biblioteca Classense, via Baccarini 3

Scritture di frontiera con interprete LIS

15 marzo alle 18

Biblioteca Classense, Sala Muratori, via Baccarini 5

informazioni@classense.ra.it