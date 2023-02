“La proposta ci trova pienamente d’accordo” esordisce Mauro Tagiuri, presidente comunale di Confesercenti, in riferimento all’ipotesi di sopra elevazione da parte di Azimut del parcheggio lungo via De Gasperi: “È un bene che si continui a lavorare sulla dotazione di parcheggi comodi, fruibili e sicuri in Centro Storico che, oltre ad essere a pochi passi dalle principali vie dello shopping cittadino, oltretutto contribuiscono a rivitalizzare le aree attorno alle quali sono realizzati: se non sei impegnato a girare “a vuoto” alla ricerca di un parcheggio, hai più tempo per un caffè, un’esperienza d’acquisto, uno sguardo in più ad una vetrina”.

Proprio su questo tema Tagiuri aggiunge: “Occorre fare presto affinché si porti a termine anche il raddoppio del parcheggio in via Serra e si rivaluti la sosta nelle zone limitrofe, affinché si apra un’importante accesso al Centro da sud: ne trarrebbe vantaggio il Borgo San Rocco, recuperando ulteriore passaggio e valorizzando la comunità commerciale.”