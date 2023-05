Giovedì 25 maggio è la data fissata a Lugo per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati e delle scuole primarie e secondarie di primo grado pubbliche e paritarie. Non potranno riaprire in questo momento la scuola dell’infanzia comunale Capucci e la scuola dell’infanzia statale Fondo Stiliano. I sopralluoghi dei tecnici del Comune hanno evidenziato diffusi rigonfiamenti nel pavimento della scuola Capucci che la rendono inagibile, difficile in questo momento ipotizzare una data di riapertura, l’Amministrazione Comunale è al lavoro per trovare una soluzione alternativa. L’apertura della scuola Fondo Stiliano verrà invece comunicata nei prossimi giorni.

Sempre giovedì 25 maggio riaprirà la sede di Lugo del CPIA (Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti).

Le scuole secondarie di secondo grado, Liceo e Polo Tecnico Professionale, riapriranno venerdì 26 maggio.

Già da domani, mercoledi 24 maggio, sarà riaperta la Scuola Comunale di Musica Malerbi.

Il calendario delle riaperture è stato condiviso durante una riunione che si è tenuta nella giornata odierna alla quale hanno partecipato il sindaco Davide Ranalli, il vicesindaco Luigi Pezzi, i dirigenti degli istituti comprensivi e degli istituti di istruzione superiore e i referenti di tutti i servizi privati e paritari.

“In giornate così difficili, consapevoli di tutte le gravi problematiche che si sono determinate, abbiamo lavorato per fornire una prima risposta ai bambini e agli studenti e alle famiglie – spiega il vicesindaco Pezzi – . Nelle scuole che non riescono a riaprire subito i danni sono ingenti, in particolare alla Capucci, ma lavoriamo per individuare una soluzione anche se non sarà immediata. Sappiamo che i disagi sono molti, i trasporti funzionano a singhiozzo, ma le scuole riaperte rappresentano un forte segnale di ripartenza che non volevamo ritardare”.