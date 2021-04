Le Perle: il nuovo progetto commerciale sarà portato a termine ma i tempi sono ancora incerti

Continuano i lavori per completare il complesso commerciale Le Perle accanto all’autostrada, uno dei temi centrali, nella serata di lunedì, della riunione della commissione consiliare del Comune di Faenza dedicata allo sviluppo economico, alle attività produttive, lavoro, commercio e centro storico della città. La nuova realtà sarà una sorta di villaggio commerciale, sulla falsa riga di Castel Guelfo con 40 attività commerciali di medie e grandi dimensioni, non più 120 come inizialmente previsto, che potrebbero generare complessivamente 400 posti di lavoro.