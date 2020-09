Le dicono che il figlio ha bisogno di denaro per pagare alcune cure: truffata anziana

Tornano a colpire le truffe a danno degli anziani ad opera di impostori seriali con alla base un vasto repertorio di tecniche con le quali attirare la fiducia delle vittime, per poi farsi consegnare denaro ed oggetti preziosi. L’ultimo caso è avvenuto a Bagnacavallo, nella prima periferia nord del Comune, dove una donna è stata raggirata da una banda composta da almeno due persone. La signora è infatti stata contattata telefonicamente a casa da un uomo che le ha spiegato come il figlio avesse un disperato bisogno di soldi per finanziare delle cure urgenti.