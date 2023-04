L’Associazione culturale Benigno Zaccagnini, nata per mantenere vivo il ricordo dello statista ravennate, da alcuni anni offre borse di studio agli studenti delle scuole superiori su temi inerenti lo sviluppo economico e culturale della nostra città . Nell’anniversario della nascita di Benigno Zaccagnini, avvenuta il 17/04/1912.

L’Associazione ha donato alla scuola dell’Infanzia di San Michele, intitolata a Maria Grazia Zaccagnini, un mosaico frutto del lavoro di un gruppo di allieve ed allievi del Liceo Artistico di Ravenna: Federica Dapporto, Melania Mondino, Sara Nenni, Alice Zauli, Ester Borgo, Giada Masotti, Elena Racchini, Giorgia Zini, Sara Aceti, Rachele Foschi, Alice Landriscina, Grejsi Majnishta.

Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente dell’Associazione Roberto Mariani , la Dirigente scolastica D.ssa Antonella Burzo, l’Assessore del comune di Ravenna Livia Molducci, il Dirigente scolastico del Liceo Artistico, Dott. Gianluca Dradi, con la Prof.ssa Elena Pagani.

Inoltre erano presenti la Sig.ra Livia Zaccagnini, la Sig.ra Cristina Mazzavillani, il consigliere regionale Gianni Bessi, i consiglieri e soci della Associazione, insegnanti e alunni della scuola.

Il mosaico prodotto su bozzetto della studentessa Atma Emma Tazzari si ispira alla passione di Zaccagnini per le arti e per la musica. Con questo lavoro le allieve e gli allievi delle classi ad indirizzo arti figurative, pittura, mosaico del Liceo Artistico, si sono aggiudicate la borsa di studio offerta dalla Associazione per l’anno scolastico 2021/22. Nel mosaico compare la frase “ Sl’è not us farà dé” che spesso Zaccagnini ripeteva nell’immediato dopoguerra e che è diventata un messaggio di speranza, che incoraggia a vedere la luce dopo tempi bui.