L’amministrazione comunale ha approntato un calendario con una serie di incontri nelle frazioni della città. Nel corso degli appuntamenti, fissati nel tardo pomeriggio e la sera, gli amministratori manfredi presenteranno gli interventi realizzati e quelli in programma. La parola passerà poi ai cittadini che potranno avanzare eventuali richieste, lanciare idee e proposte per migliorare insieme la città.

Infatti, è proprio questo lo scopo degli incontri, promossi partendo dall’idea che il confronto tra pubblica amministrazione e cittadini sia fondamentale per la costruzione di una Faenza più bella, più funzionale e maggiormente al passo coi tempi.

Entrando nello specifico, il primo appuntamento è in programma mercoledì 25 maggio, alle 18.30, a Granarolo Faentino nella sede del Quartiere, in piazza Manfredi 4. Martedì 7 giugno sarà la volta della frazione di Reda, presso la sede del Circolo C.S.I in piazza Don Milani alle 20.30. L’incontro a Santa Lucia è in programma mercoledì 15 giugno, alle 20.30, al Circolo ARCI, in via San Mamante, 69. Il Circolo ricreativo di via Tombarelle 91, mercoledì 22 giugno, alle 20.30, ospiterà l’appuntamento per i residenti di Borgo Tuliero. Ultimo incontro in programma, lunedì 27 giugno, alle 20.30 a Errano nella Sala del Circolo parrocchiale di Santa Maria del Rosario, in via Errano 4.