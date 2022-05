Tutto cominciò nel lontano 1972 da una famiglia internazionale – Rick Price (americano DOC) e Paola Malpezzi Price (forlivese di origine e trasferitasi in USA dopo un anno all’estero alla giovane età di 16 anni) che portarono 4 gruppi di entusiasti cicloturisti americani in Italia lungo una mitica traversata in bicicletta da Pisa a Forlì. Riprendendo in mano l’attività nel 1985 in maniera continuativa, iniziarono il primo tour in bicicletta da Venezia a Pisa (Bike Across Italy!). Oggi le loro figlie Monica e Maria Elena sono a capo delle due aziende tour operator, una con base in Italia e una con base negli USA.

Nuova sede

Da sempre crediamo nel valore del turismo attivo, oggi ancora di più come strumento di ripresa a seguito della situazione pandemica di Covid-19. Il cicloturismo come strumento per riappropriarci del nostro spazio, territorio, tempo libero e socializzare in maniera responsabile e serena.

Come segnale forte e una migliore ripartenza abbiamo deciso di affrontare nel periodo più buio un grande investimento per migliorare la qualità del lavoro dei nostri dipendenti, l’organizzazione aziendale che insieme si traducono in un servizio efficiente e di qualità per il cliente viaggiatore. Ci siamo spostati in una nuova sede che abbiamo il piacere di mostrarvi a questo evento, per conoscerti e farci conoscere.

I nostri marchi

BikesPlus raggruppa 3 marchi, tutti con lo stesso obiettivo: fare scoprire un luogo pedalando a ritmo con la natura e il paesaggio che ci circonda, permettendo al visitatore di vivere in profondità l’emozione della scoperta e della conoscenza. Il tutto organizzato con la massima attenzione alle esigenze del turista, fornendo servizi e attrezzature di altissima qualità e soprattutto uno staff attendo e appassionato.

Ad ogni marchio una specializzazione:

Cycle Europe

Offriamo servizi di noleggio biciclette e di supporto locale per gruppi e operatori turistici stranieri in Italia e in Europa: biciclette di alta qualità, noleggio di furgoni attrezzati per bike tours (con o senza conducente) ed anche servizi di accompagnatore e guide locali. Offriamo, inoltre, alcuni dei migliori itinerari in bicicletta per viaggiare in Italia accompagnati dalle nostre guide o in modalità autoguidato.

Pedaliamo in Italia

Offriamo il nostro brand ai cicloturisti e viaggiatori italiani, ma anche ad operatori turistici e gruppi.

Da gite giornaliere a vacanze in biciclette, a piedi, in kayak e altre attività, disegniamo i nostri itinerari per vivere esperienze uniche. Forniamo biciclette premium in titanio, e-bike top di gamma e persino e-mountain bikes; ma anche la nostra vasta infrastruttura di furgoni per il trasporto di biciclette, servizi di organizzazione tour ed eventi di turismo attivo.

ExperiencePlus! Bicycle Tours:

La nostra sede negli Stati Uniti da dove tutto è partito. Organizziamo viaggi per cicloturisti americani, canadesi, sudamericani che amano scoprire l’Italia e l’Europa su due ruote e in tandem!

Dall’Hub di Faenza gestiamo tutta la logistica: noleggio bici, trasporto, accessori, noleggio van, formazione e aggiornamento dei nostri Tour Leader.

BikesPlus a Faenza è il cuore della nostra operatività.

Crediamo fortemente che l’Emilia Romagna possa essere la destinazione ideale dove sperimentare la vacanza slow e green grazie all’importante patrimonio artistico, culturale, naturalistico e alla presenza di operatori altamente specializzati e appassionati di turismo. Per questo stiamo collaborando con altri partener locali per dare il nostro contributo allo sviluppo di prodotti turistici nuovi che permettano di scoprire la nostra regione in un modo diverso: Il Treno di Dante suggestivo viaggio da Firenze a Ravenna su treno storico; Riolo Terme Cycling Hub network di servizi ed ospitalità “bike friendly”; DantE-bike itinerari in bici sulle orme di Dante da Ravenna a Firenze.

Programma evento ad invito BikesPlus “ a porte aperte , festa sui pedali” rivolto a tutti gli operatori del settore: fornitori, clienti, istituzioni, collaboratori, amici che ci hanno accompagnato pedalando e non, in questi primi 50 anni!

h 17:30 – Benvenuto, visita dell’azienda

h 18:00 – Prova biciclette gratuita, apericena all’aperto nel giardino della sede

h 19:00 – Saluto delle co-proprietarie Monica e Maria Elena

“La bicicletta è il mezzo migliore per scoprire e godere delle meraviglie del territorio, che sia molto lontano, come dietro casa. Da sempre cerchiamo di offrire vacanze senza pensieri in cui concentrarsi solo sul piacere della scoperta e di qualità, dalle esperienze culturali alla scelta del ristorante, passando per la composizione del percorso. Perché il tempo è prezioso ed è importante valorizzarlo”