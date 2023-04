La festa di primavera di Traversara stava volgendo positivamente verso la propria conclusione quando purtroppo un gruppo non ancora identificato di persone si è intrufolato in uno dei tendoni riservati all’organizzazione dell’evento ed ha rubato 9 mila euro facenti parte dell’incasso della festa. Si tratta in realtà di una stima, l’importo complessivo non era ancora stato calcolato. La banda è poi scappata nei campi facendo perdere le proprie tracce. Non è ancora chiara la modalità con la quale è stato condotto il furto. Sembra però evidente come la banda lo abbia architettato probabilmente mediante alcuni sopralluoghi nei giorni di festa per identificare esattamente dove gli organizzatori di “Traversara in fiore” fossero soliti custodire i proventi delle giornate di lavoro. Una volta scoperto il furto, i volontari hanno sporto denuncia ai carabinieri. Un messaggio di allerta è stato diffuso anche attraverso le chat di WhatsApp dedicate alla sicurezza, nella speranza che qualcuno possa essersi accorto di qualcosa.

Non è purtroppo la prima volta che durante feste e sagre di paese i ladri si manifestano per derubare gli ideatori degli eventi o per far visita alle abitazioni adiacenti gli eventi.