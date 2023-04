“L’eliminazione completa delle barriere architettoniche è un imperativo assoluto per una città che vuole definirsi inclusiva e moderna, ma costituisce anche la garanzia al diritto alla mobilità e all’accessibilità per le persone con disabilità, così come sanciti dalla nostra Costituzione e dalla Legge n.18 del 3 marzo 2009. Il nostro Comune presenta purtroppo ancora oggi numerosi punti di criticità che limitano la libertà di spostamento delle persone in situazione di disabilità temporanea o permanente.

Questo stato si traduce in un grande ostacolo per la loro partecipazione attiva alla vita sociale della nostra città. Con la recente “Mozione inerente l’Adozione del P.e.b.a. e P.a.u. per l’eliminazione delle barriere architettoniche presso gli spazi ed gli edifici pubblici” presentata insieme al Movimento Cinque Stelle all’ultimo Consiglio Comunale, si è impegnato il Sindaco ad attivare le procedure per lo studio e la formulazione di un piano operativo che analizzi tutte le situazioni critiche e, per ognuna di esse, sia in grado di individuare tempi e modalità di intervento. Il coinvolgimento delle associazioni e dei quartieri sarà un aspetto cruciale per il successo del progetto, poiché permetterà di identificare e affrontare le problematiche presenti sul territorio in modo più preciso e mirato.

L’adozione dei PEBA (Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) ha sempre rappresentato per Faenza Coraggiosa un punto importante degli impegni di questa Amministrazione e siamo contenti che sia finalmente arrivato il momento della concretezza. Auspichiamo una rapida pianificazione e un altrettanto rapido inizio dei lavori di analisi, mappatura ed rimozione di tutti gli ostacoli per rendere la nostra città veramente a misura di tutti.” Catherine Lowe Antonio Bandini