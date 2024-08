L’Accademia Marescotti riparte a ottobre e raddoppia l’offerta

L’Accademia Marescotti apre ufficialmente le audizioni per l’anno accademico 24/25 con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la produzione e la formazione teatrale in Romagna.

La novità è quella che ad ottobre avrà inizio anche un nuovo corso di secondo livello per chi ha già frequentato la scuola e sarà condotto dall’attrice Lucia Vasini.

Confermate Paola Baldini come direttrice artistica affiancata da Erika Leonelli Marescotti che porteranno avanti lo stile formativo dell’attore Ivano Marescotti.