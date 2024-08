Ludopatia, un tema che sembra essere scomparso dall’agenda politica, dove invece, fino a qualche anno fa, occupava un ruolo rilevante all’interno del dibattito sociale. Con il via libera all’apertura della grande sala gioco a Faenza, per qualche mese, gioco d’azzardo e gioco patologico sono tornati al centro del confronto quotidiano, salvo poi nuovamente sparire. Il Popolo della Famiglia ripropone ora, in campagna elettorale per le elezioni regionali, la questione, avanzando alcune proposte.