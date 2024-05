La Young Musicians European Orchestra ritorna anche quest’anno con il tradizionale concerto a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo destinato a sostenere i progetti dello IOR per l’Oncologia di Ravenna.

Il concerto si terrà presso la Basilica di San Giovanni Evangelista a Ravenna il 26 maggio alle ore 21.

Sarà un’ottima occasione per ascoltare nuovamente i giovani solisti della Young Musicians European Orchestra, diretti dal Maestro Paolo Olmi in un programma virtuosistico e variegato con musiche di Bach, Ciaikowsky, Verdi e Vivaldi.

I solisti saranno i violinisti Lodovico Parravicini, Alban Lukaj e Martino Colombo, la violoncellista Raffaella Cardaropoli, il soprano Giorgia Costantino e il mezzosoprano Maria Lucia Bazza.

Durante la conferenza stampa che avuto luogo in data odierna presso il reparto di Onocologia del reparto di Ravenna, il maestro Olmi ha sottolineato come il programma del concerto, insieme a brani notissimi che fanno parte del repertorio, presenti al pubblico anche una pagina eseguita raramente come il Concerto in Re maggiore di Vivaldi scritto per la Solennità della Lingua di Sant’Antonio. Il compositore stesso lo eseguì a Padova nel 1712 durante le celebrazioni annuali in ricordo della reliquia del Santo.

Il Governatore designato del Lions Club Distretto 108 Mario Boccaccini ha portato i saluti dei suoi Club e assicurato il massimo sostegno all’iniziativa. Mentre il Presidente Amici dello Ior Mario Pretolani e il Primario del Reparto di Oncologia di Ravenna Dottor Stefano Tamberi hanno ringraziato l’Orchestra di aver offerto per il terzo anno una manifestazione musicale di livello così alto.

Il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno dei progetti IOR per l’Oncologia di Ravenna.

L’iniziativa è sostenuta dal Mininstero della Cultura, dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Ravenna, dai quattro Lions Club di Ravenna (Ravenna Host, Ravenna Bisanzio, Ravenna Dante Alighieri, Romagna Padusa), dal Cidim e da Romagna Acque.

I biglietti hanno un costo di 30 euro per la navata centrale numerata oppure di 10 euro per la navata laterale non numerata e possono essere acquistati online su VivaTicket.