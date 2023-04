Con l’arrivo del mese di aprile, entra ufficialmente nel vivo la stagione turistica della Romagna, regalando già un primo assaggio di un’estate che si annuncia particolarmente intensa e ricca di appuntamenti.

La rete alberghiera delle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara spalanca le sue porte ed è pronta ad accogliere al meglio i visitatori che faranno rotta sul territorio romagnolo in cerca di emozioni ed esperienze legate a benessere, sport, cultura, arte, divertimento, relax e food, alla scoperta della località della Riviera, dei piccoli borghi dell’entroterra, delle città d’arte o degli affascinanti castelli, approfittando delle festività pasquali o dei prossimi fine settimana.

Da non perdere nel mese di Aprile!

A Bellaria – Igea Marina (RN) la Pasqua sarà nel segno della musica. Sabato 8 e domenica 9 aprile, viale Ennio e Viale P. Guidi si animano con il grande evento “Musica Diffusa”, con sei palchi e tanti momenti di spettacolo tra, show, dj set e concerti che diffonderanno musiche e atmosfere di diversi generi musicali.

Per il week-end di Pasqua la spiaggia di Rimini torna ad essere presa d’assedio dai dischi volanti del “Paganello”, la Coppa del Mondo di Beach Ultimate, ovvero lo sport del frisbee giocato sulla sabbia. Anche per l’edizione 2023, in programma dall’8 al 10 aprile, si prevede una grande partecipazione, con squadre da tutto il mondo e i migliori interpreti degli sport che si praticano con il frisbee, pronti ad invadere la spiaggia intorno al bagno 40. Venerdì 7 aprile, in anteprima il Welcome Party in spiaggia dalle ore 20. Cerimonia di chiusura lunedì 10 aprile dalle ore 18.

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta a Tredozio (FC) si celebra la tradizionale Sagra e Palio dell’Uovo con giochi, degustazioni, mostre, finalizzati a valorizzare dell’antica usanza della battitura delle uova sode che si svolgeva nella vicina Parrocchia di Ottignana nel giorno di Pasqua. La tradizione, che si perpetua dal 1964, giunge quest’anno alla 57° edizione. Soggetto unico ed esclusivo delle gare del palio è l’uovo, sia crudo che sodo. Domenica 9 aprile in scena i Campionati di Sfogline, i mangiatori di uova sode e le agguerrite ragazze dei 4 rioni per il Palio Femminile. Lunedì 10 aprile ritorna l’allegria della sfilata allegorica e la Disfida del 57° Palio dell’Uovo.

Torna anche quest’anno nel tratto di spiaggia libera antistante Piazza Costa, il torneo di Volley di Pasqua “Città di Cesenatico” (fino a sabato 8 aprile), arrivato alla sua 24ma edizione. Presenti 124 squadre – 24 maschili e 100 femminili – che disputeranno minimo 4 partite ciascuna. Sempre a Cesenatico (FC), nel weekend di Pasqua (da venerdì 8 a domenica 10 aprile), da non perdere il tradizionale appuntamento con le “Vele di Pasqua”, l’evento più prestigioso della Congrega Velisti Cesenatico, con cui la località balneare dà il benvenuto alla bella stagione. Gareggeranno circa 30 imbarcazioni provenienti dall’Italia e da altri paesi del mondo.

Una settimana di sport e divertimento sulla sabbia anche a Riccione (RN) per la 24a edizione del Beach Line Festival, il più grande evento mondiale di beach volley, con oltre 1.000 partecipanti provenienti dal nord Europa. Da Pasquetta (lunedì 10) a domenica 16 aprile, i giocatori si daranno appuntamento per sfidarsi sugli oltre 200 campi da gioco allestiti sulla spiaggia libera tra il “Marano” e il Porto, fino al Piazzale San Martino.

A Pasqua (da sabato 8 a lunedì 10 aprile) tornano nel cuore di Cervia (RA) le realizzazioni artistiche di pittori e artigiani, per l’appuntamento con “Primavera Marittima – Uova d’arte”. Piazza Garibaldi e Piazzetta Pisacane saranno animate da un’esposizione di sculture a forma di uovo di varie forme e dimensioni, realizzate a mano con i materiali più disparati, dal legno alla ceramica, dal metallo allo zucchero, con premiazione finale dell’uovo più votato dal pubblico.

L’antico Carnevale di Gambettola (FC), arrivato alla sua 137a edizione, torna a Pasquetta e sabato 15 aprile, per due giorni di sfilate di carri allegorici di prima categoria, giganti di cartapesta realizzati alla Bottega del Carnevale. Tema di questa edizione, i Cartoons, ma verrà anche realizzato un carro con i materiali raccolti nei numerosi depositi di rottami di Gambettola, dedicato alla tematica dell’ambiente, progetto coordinato da Nikki Rifiutile di Mutonia di Santarcangelo di Romagna

A Cattolica (RN) appuntamento per i più golosi con il “Festival Internazionale del Gusto”, da venerdì 7 a lunedì 10 aprile, in Piazza I Maggio. Una quindicina di food truck proporranno i loro piatti on the road, sia dolci che salati, oltre che con una selezione delle più buone birre artigianali da gustare nell’area degustazione allestita per l’occasione.

Il Lunedì di Pasquetta (10 aprile), c’è un bell’itinerario che permette di esplorare la provincia di Ferrara, seguendo gli Anelli del Po, nuovi percorsi che integrano navigazione e bici, fra i suggestivi scenari naturali del Patrimonio dell’Umanità UNESCO delle Delizie Estensi (antiche residenze dei duchi d’Este, che hanno ottenuto dall’Unesco il prezioso riconoscimento per il ruolo fondamentale di collegamento fra Ferrara, città del Rinascimento e il paesaggio del Delta del Po).

A Pasqua e Pasquetta sono organizzate varie escursioni che permettono di conoscere l’ecosistema delle Valli d’Argenta (FE), seduti in bus, oppure in bicicletta e a piedi. Sabato 8 aprile, alle 16, “Escursione in bici nelle Valli di Argenta”, itinerario ad anello di circa 12 km, della durata di 2 ore e mezza, alla scoperta delle zone umide delle Valli di Argenta e della sua particolare biodiversità. Domenica 9, alle 10, “Escursione in eco-shuttle”: un percorso di circa due ore comodamente seduti, alla scoperta di questo paradiso di acqua dolce, tra ninfee, canneti e boschi popolati da una grande biodiversità animale e vegetale. Nel pomeriggio, alle 16, “Escursione a piedi nelle Valli di Argenta”, 5 km di passeggiata all’interno dell’area protetta delle Valli di Argenta.

Le Grotte di Onferno di Gemmano (RN), nell’entroterra della Valconca, aprono ai visitatori nel weekend di Pasqua (domenica 9 e lunedì 10 aprile), sia di mattina che di pomeriggio, per un tour guidato alla scoperta di questa cavità nota fin dal XIX secolo. Le Grotte sono il sito coloniale più importante dell’intera regione, per la presenza di circa 2.500 esemplari di Miniottero, pipistrello dal caratteristico muso corto.

Con la bella stagione, il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio (RA) si offre ai visitatori nel giorno di Pasquetta, per un creativo “Aperitivo floreale”. Dopo la visita guidata al giardino, tra fiori e piante aromatiche (ore 10), ci sarà un aperitivo in cui ognuno potrà creare il proprio cocktail, attraverso personali abbinamenti di fiori e piante, che daranno un tocco di profumo e colore alle bevande.

Il 15 e il 16 aprile a Lugo (RA) si alza il sipario su “Vintage per un giorno”, il grande evento per gli appassionati e i professionisti dello stile e del mondo vintage, nella cornice di piazza Dei Martiri. Due giornate di mostre espositive di abiti, accessori e oggetti vintage, eventi musicali, vetrine allestite a tema.

Sabato 15 e domenica 16 Aprile, a Rocca San Casciano (FC), si svolgerà la tradizionale “Festa del Falò”, manifestazione conosciuta in tutta Italia che getta le sue radici nella notte dei tempi. Con l’accensione di giganteschi falò in competizione fra i due Rioni, circondati da un suggestivo spettacolo pirotecnico, ci si ritroverà immersi in un’atmosfera davvero magica.

Da venerdì 21 a domenica 23 aprile, in occasione della Giornata mondiale della Terra, a Bertinoro (FC) saranno organizzate tre giornate ricche di iniziative, per celebrare la sostenibilità e il rispetto per il nostro pianeta: spettacoli teatrali, concerti, interventi dal vivo e trekking nella natura sono alcuni degli ingredienti di questa rassegna che ricordano l’importanza di questo tema. Gli eventi sono volti a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche della sostenibilità.

Dal 21 aprile al 1° maggio i migliori aquilonisti dai 5 continenti, provenienti da vari paesi del mondo, si danno appuntamento sulla spiaggia a Pinarella di Cervia per la 43° edizione del Festival “Artevento”. In programma display di aquiloni artistici, etnici, storici e giganti, esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica, combattimenti, performance multidisciplinari, mostre, laboratori didattici, “Giardini del Vento”, Volo notturno, “Notte dei Miracoli”, Cerimonia delle Bandiere, “Premio Speciale Per Meriti di Volo”, campionato Cervia’s Cup a cura di Stack Italia Federazione di volo acrobatico e di precisione, “Fiera del vento”, installazioni, air sculptures, mercatino e area food.

Dal 22 al 25 aprile a Ferrara sarà invece in scena “Vulandra. Festival internazionale degli aquiloni”. Il festival incarna la più pura passione per l’aquilonismo, sportivo e amatoriale, professionistico e dilettantistico, o semplicemente ludico. Rappresenta un’occasione a portata di tutti per coniugare la meraviglia suscitata dalle opere di ingegneria aerea realizzate dal gruppo locale “Vulandra” e dalle centinaia di aquilonisti provenienti da diverse regioni italiane e da paesi esteri quali Francia, Svizzera, Lussemburgo, Austria, Germania, Olanda, Inghilterra, Brasile e Colombia con lo svago all’aria aperta, tutto a misura di bicicletta.

Fino al 23 aprile a Cesena appuntamento con le “Domeniche di primavera”. Esperienze imperdibili per conoscere Cesena nei suoi luoghi più suggestivi. Dalla Rocca alla Biblioteca Malatestiana, dall’Abbazia del Monte a Villa Silvia-Carducci, quattro diversi tour accompagnati da illustri personaggi, come Leonardo Da Vinci e l’Araldo Malatestiano, vi sveleranno curiosità e aneddoti sulla città malatestiana per eccellenza.

Dal 22 aprile al 25 aprile 2023 Cesenatico ospita la 23° edizione di “Azzurro come il pesce”, kermesse culinaria dedicata alla valorizzazione del prodotto “principe” della cucina locale, ovvero il pesce azzurro, e alla promozione della ristorazione di qualità. Nel centro storico troveranno spazio stand che prepareranno alcuni piatti tipici della cucina marinara romagnola, utilizzando solo ed esclusivamente pesce dell’Adriatico. Anche quest’anno sarà protagonista una specifica qualità di pesce azzurro che diventerà l’ingrediente cardine dei menù della festa, per cui in ogni menù sarà compreso un piatto con questo ingrediente.

Spazio anche agli appassionati di sport il 23 aprile con la sesta edizione del “Triathlon Rubicone Gatteo” (FC) la gara di Rank Gold e Internazionale disputata su distanza Sprint (750 mt. di nuoto, 20 Km di bici e 5 Km di corsa) all’interno del territorio di Gatteo.

A Modigliana si torna a celebrare la festa annuale dedicata alla cultura enologica del territorio: “Sangiovese in Festa”. La sagra, che quest’anno animerà la cittadina domenica 23 aprile 2023, è una manifestazione realizzata allo scopo di promuovere la conoscenza del Sangiovese e delle cantine locali che lo producono. Un’occasione per degustare questo vino, accompagnandolo ai piatti della tradizione, e conoscerne meglio la storia, grazie ai momenti di studio dedicati.

Dal 26 al 30 aprile 2023 torna a Rimini la quinta edizione de “La Settima Arte Cinema e Industria”, l’evento che ha come obiettivo quello di raccontare, promuovere e aprire un confronto sull’industria e le professioni del cinema. Cinque giorni di appuntamenti, tutti a ingresso gratuito e aperti ad un pubblico di tutte le età, con un programma caratterizzato da proiezioni e anteprime, masterclass e momenti formativi che culmineranno con la cerimonia di consegna del premio “Cinema e Industria”, assegnato da una giuria di esperti presieduta dal celebre regista Pupi Avati.

Mostre e appuntamenti culturali

A Ferrara prosegue anche nel mese di aprile la mostra dedicata a due grandi maestri ferraresi del Rinascimento: Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa. Nella cornice di Palazzo dei Diamanti tornato a splendere dopo un complesso lavoro di restauro e riqualificazione, i due protagonisti saranno affiancati da maestri nobili e da compagni di viaggio contemporanei: Mantegna, Cosmè Tura, Nicolò dell’Arca, Marco Zoppo costituiranno il punto di partenza, mentre Antonio da Crevalcore, Guido Mazzoni, Boccaccio Boccaccino, Francesco Francia e Perugino offriranno una sponda di dialogo lungo il percorso espositivo.

“Frida Kahlo. Una vita per immagini” è invece il titolo della mostra in scena a Riccione fino al 1° maggio, negli spazi di Villa Mussolini. Protagonista della mostra un’artista del Novecento divenuta ormai icona globale che ha saputo influire sul gusto e sulla moda, dettando un suo particolarissimo stile e che ancora oggi è fonte di ispirazione per le nuove generazioni. Attraverso un centinaio di scatti, per la maggior parte originali, la mostra ricostruisce le vicende della vita controcorrente della grande artista messicana, alla ricerca delle motivazioni che l’hanno trasformata in un’icona femminile e pop a livello internazionale.

A Faenza prosegue la mostra dedicata a Galileo Chini. Al Museo Internazionale delle Ceramiche sarà possibile ammirare circa trecento pezzi tra ceramiche (tra cui diversi inediti) e disegni preparatori a documentare le varie fasi di attività di uno dei più importanti protagonisti italiani dell’epoca Liberty. Chini, artista poliedrico e versatile fu tra i pionieri del Liberty in Italia, ma anche affinatore del gusto déco sviluppatosi nel ventennio. Egli si dedicò con passione all’arte della ceramica, con una varia e molteplice produzione originale e personalissima, ma anche alla pittura e all’affresco.

Continua ai Musei San Domenico di Forlì la mostra “L’Arte della Moda”. Un’esposizione che mette a confronto la grande arte e la grande moda: Dal Re Sole alla Pop Art, Dall’Ancien Régime al secondo Novecento. Se il legame tra abito e ruolo sociale è proprio di tutte le civiltà organizzate, il principio di cambiamento costante della moda è l’effetto di un lungo processo storico e segna l’avvio della modernità. Mostrare i segni della ricchezza e del potere, far vedere ed essere visti: assume con l’Ancien Régime un significato programmatico e comunicativo. La moda si colloca al centro del potere e della sua comunicazione. Al centro della società e dei suoi segni simbolici.